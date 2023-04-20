Воспитанники интерната в Ниноцминде обратились в ЕСПЧ

20 апреля 2023, 00:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пятеро воспитанников интерната для детей-сирот имени святой Нино в Ниноцминде обратились в Европейский суд по правам человека в связи с насилием, которому подвергались в этом учреждении.

Как сообщал "Кавказский узел", отказ руководства интерната для детей-сирот в Ниноцминде пустить туда представителей омбудсмена Нино Ломджария вызвал в 2021 году большой общественный резонанс. С 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. Одиннадцать НПО потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, указав, что руководитель пансиона заподозрен в изнасиловании. После заявления омбудсмена в интернат смогли попасть представители властей. Суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа, после чего грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната.

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могли попасть в принадлежащий Грузинской православной церкви интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, указано в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".

Пятеро бывших воспитанников интерната имени святой Нино при Патриархии Грузии, расположенного в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение своих прав во время пребывания в приюте. Они указали, что в течение нескольких лет регулярно подвергались разного рода физическим наказаниям и психологическому давлению, передал корреспондент «Кавказского узла».

«Их били разными предметами, не позволяли спать и есть, прибегали к разного рода наказаниям. Несколько детей рассказывают о том, что воспитатели постоянно внушали им, что они не нужны своим родителям и те их бросили, в присутствии детей плохо отзывались об их родителях», - сообщила одна из адвокатов заявителей Екатерина Ломтатидзе в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Интересы бывших воспитанников Пансиона в Страсбургском суде представляет неправительственная организация «Сапари». Ее руководитель Байя Патарая указала, что НПО требует установить нарушения статей 3 и 8 Европейской конвенции по правам человека (запрет пыток и право на уважение частной и семейной жизни).

В НПО отмечают, что следствие по делу о насилии над детьми в пансионате ведется неэффективно.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.