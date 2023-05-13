ЕСПЧ отклонил жалобу адвокатов Саакашвили о переводе в зарубежную клинику

13 мая 2023, 00:59

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Европейский суд по правам человека отклонил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе в зарубежную клинику для лечения.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесение непоправимого вреда его здоровью. 7 мая мать Саакашвили рассказала, что бывший президент Грузии крайне слаб, очень похудел.

Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить требования адвокатом Михаила Саакашвили. «Опубликовано решение Страсбургского суда, согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву по делу «Саакашвили против Грузии», при этом государству не было предписано перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны», приводит слова министра юстиции Грузии Рати Бригадзе "Общественный вещатель".

По его словам, с самого первого дня ареста Саакашвили отдельные лица проводили клеветническую кампанию на государство. "Правовой спор в Грузии, как известно, как в суде первой, так и в апелляционной инстанции, закончился нежелательным исходом для стороны защиты Саакашвили. Впоследствии они обратились в Страсбургский суд и в итоге потребовали в качестве временной меры перевести Михаила Саакашвили в Варшаву на лечение. ЕСПЧ постановил, что осужденному Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву по делу «Саакашвили против Грузии» и в то же время государству не было предписано перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Все это говорит о том, о чем мы много раз говорили с нашим обществом, о том, что все действия государства с момента его создания были скорректированы и соответствовали самым высоким стандартам прав человека», - сказал Брегадзе.

По словам адвоката Михаила Саакашвили Шоты Тутберидзе, ЕСПЧ не принял окончательного решения по делу Саакашвили. "Это процессуальное решение по вопросу передачи Саакашвили до обсуждения так называемого иска о временной мере. То есть сторона защиты, естественно, старалась и использовала все, пусть даже очень маленькие и теоретические, рычаги, которые допускались Европейской конвенцией по правам человека и правилами работы суда. Одним из таких механизмов была так называемая временная мера, и Европейский суд не поручил правительству Грузии немедленно передать Саакашвили в Варшаву, по крайней мере, до завершения слушания апелляции. То есть ходатайство стороны защиты состоит в том, чтобы немедленно дать указание правительству перевести Саакашвили в одну из европейских столиц до окончания предметного рассмотрения дела». - заявил он "ТВ Формула".

Бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия призвал соратников отказаться от внутрипартийной борьбы. «Призываю руководство партии отказаться от нынешних внутрипартийных выборов и проявить разумность, предпринимать эффективные и ориентированные на результат шаги», - написал он в соцсети.

Решение ЕСПЧ прокомментировал и сам Михаил Саакашвили. "Судебный процесс продолжается в Страсбурге <...> Я хочу, чтобы все мои сторонники и все люди со здравым смыслом осознали, что меня пытают уже почти два года, предъявляют абсолютно вымышленные обвинения. Единственное мое преступление в том, что я создал перед носом у России реальное государство и твердо повернул его в сторону ЕС и НАТО", - написал он в соцсетях.

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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