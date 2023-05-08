08 мая 2023, 01:47

Мать Саакашвили рассказала о состоянии его здоровья

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили крайне слаб, он очень похудел, сообщила мать оппозиционного политика Гиули Аласания. Она призналась, что у нее пока нет сведений про анонсированный визит польских врачей.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. Ранее, в марте власти Грузии заявили, что не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Саакашвили.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания сообщила 7 мая, что ее сын крайне слаб. "На мой взгляд, положение все хуже и хуже. Каждый его подъем - это трепет моего сердца, потому что он вот-вот упадет у меня на глазах, и это может повториться в любую минуту. Он крайне слаб, какой-то скелет, перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него", - приводит ее слова "Грузия-онлайн".

Она также прокомментировала информацию о том, что польские врачи планируют приехать в Грузию для осмотра Саакашвили. По ее словам, никакой информации о планируемом визите у нее нет, несмотря на то, что он выражали готовность приехать около трех месяцев назад. "Похоже, есть серьезные препятствия", - цитирует ее "Интерпрессньюс".

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку, защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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Примечание:

"Оппозиционеры на митинге в Тбилиси выдвинули требования к властям", "Саакашвили получил премию норвежских консерваторов за демократию", "Суд оставил в силе решение о штрафе для бывшего министра обороны Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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