30 апреля 2023, 06:04

Саакашвили отказался от третьего лечащего врача

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Состояние здоровья бывшего президента Грузии не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача, сообщил представитель клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесение непоправимого вреда его здоровью. За неделю до этого консилиум врачей, созванный омбудсменом, объявил, что с момента последнего обследования состояние Саакашвили ухудшилось: он потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от очередного, уже третьего лечащего врача, пишет 29 апреля "Грузия-онлайн".

По словам Чхаидзе, если врач делает объективное заявление о состоянии здоровья Саакашвили, это вызывает у него раздражение и сопротивление, и врачам приходится работать в стрессовых условиях.

Врач также сообщил о состоянии здоровья Саакашвили, которое, по его словам, не изменилось. При этом он отметил, что пациенты в критическом состоянии не выбирают врачей. "Клиническое течение состояния здоровья Михаила Саакашвили практически не изменилось, и в течение двух дней сотрудникам "Вивамед" приходится это доказывать", - приводит его слова издание.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку, защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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Примечание:

"Оппозиционеры на митинге в Тбилиси выдвинули требования к властям", "Саакашвили получил премию норвежских консерваторов за демократию", "Суд оставил в силе решение о штрафе для бывшего министра обороны Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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