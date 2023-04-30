Саакашвили отказался от третьего лечащего врача

30 апреля 2023, 06:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Состояние здоровья бывшего президента Грузии не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача, сообщил представитель клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесение непоправимого вреда его здоровью. За неделю до этого консилиум врачей, созванный омбудсменом, объявил, что с момента последнего обследования состояние Саакашвили ухудшилось: он потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от очередного, уже третьего лечащего врача, пишет 29 апреля "Грузия-онлайн".

По словам Чхаидзе, если врач делает объективное заявление о состоянии здоровья Саакашвили, это вызывает у него раздражение и сопротивление, и врачам приходится работать в стрессовых условиях.

Врач также сообщил о состоянии здоровья Саакашвили, которое, по его словам, не изменилось. При этом он отметил, что пациенты в критическом состоянии не выбирают врачей. "Клиническое течение состояния здоровья Михаила Саакашвили практически не изменилось, и в течение двух дней сотрудникам "Вивамед" приходится это доказывать", - приводит его слова издание.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку, защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.