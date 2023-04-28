ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 129 млн евро за последствия конфликта 2008 года

28 апреля 2023, 14:22

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Российская сторона не приняла мер для предотвращения насилия над гражданским населением в зоне конфликта, пришел к выводу Европейский суд по правам человека.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 129 млн евро компенсаций Грузии. Согласно решению ЕСПЧ, после перемирия власти России несли ответственность за ситуацию в регионе конфликта и должны были обеспечить соблюдение конвенции о правах человека. Однако Россия позволила совершать убийства грузинского гражданского населения, пытать гражданских и военнопленных, произвольно лишать людей свободы, мародерствовать и препятствовать возвращению грузин в их дома в Южной Осетии (в решении суда Южная Осетия именуется Цхинвальским регионом) и Абхазии, следует из решения, опубликованного сегодня на сайте суда.

Ранее, в марте, ЕСПЧ обязал власти России выплатить 93 тысячи евро за нарушение прав человека в Абхазии. Суд постановил, что власти России должны нести ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и отсутствие справедливого суда в отношении Левана Мамасахлиси и Григола Нанавы, которые были обвинены в Абхазии по делам о подготовке терактов.

Напомним, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.