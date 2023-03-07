ЕСПЧ обязал власти России выплатить 93 тысячи евро за нарушение прав человека в Абхазии

07 марта 2023, 19:48

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Власти России должны нести ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и отсутствие справедливого суда в отношении Левана Мамасахлиси и Григола Нанавы, которые были обвинены в Абхазии по делам о подготовке терактов, постановил Европейский суд по правам человека. Суд обязал власти России компенсировать моральный ущерб и издержки, несмотря на то, что Россия сняла с себя обязательство исполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля 2007 года Абхазия передала Грузии Левана Мамасахлиси, отбывавшего срок в абхазской тюрьме. Как сообщили в Службе государственной безопасности Абхазии, Леван Мамасахлиси был приговорен к 14 годам лишения свободы военным судом Республики Абхазия в 2002 году. Мамасахлиси признан виновным в незаконном хранении и применении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и незаконном переходе границы. Власти Абхазии заявляли, что Леван Мамасахлиси, который, учась в Тбилисском университете, был завербован грузинскими спецслужбами и в 2001 году подготовил в Пицунде теракт, который лишь по счастливой случайности не унес жизни десятков отдыхающих. 13 мая 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш (возглавлял Абхазию с 12 февраля 2005 до 29 мая 2011 года) помиловал 85-летнего жителя села Абастумани Зугдидского района Западной Грузии Григола Нанава, он доставлен в Грузию. Нанава обвинялся в попытке совершения теракта на территории Абхазии. Семья Нанавы утверждала, что он навещал в Абхазии родственников

Сегодня ЕСПЧ впервые вынес решение о нарушениях прав человека на территории Абхазии, по жалобам Левана Мамасахлиси и Григола Нанавы, которые поступили в Страсбургский суд в 2004 году, сообщил юрист Павел Чиков.

Суд признал, что были нарушены нарушения права заявителей по статьям Европейской конвенции о правах человека о запрете пыток, о свободе и личной неприкосновенности и о праве на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ обязал власти России выплатить им по 35 тысяч евро компенсации морального вреда, а также обязал возместить судебные издержки на сумму 23 300 евро. Суд отметил, что нарушения допущены властями Российской Федерации, Грузия, несмотря на то, что это ее международно признанная территория, непричастна к нарушению прав и обязал власти России выплатить компенсации, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Вывод в отношении России был основан на существенной военной помощи и размещении российских военных баз в Абхазии, а также политической и экономической помощи, указал юрист Кирилл Коротеев.

"По существу дело выглядит достаточно обычной историей про пытки, бесчеловечные условия содержания под стражей и отказ в медицинской помощь заключенным. Но важен вывод Суда в отношении де факто абхазских судов. Рассматривая правовые основания для лишения свободы заявителей, ЕСПЧ счел, что о судебной системе и фактически применимом законодательстве Абхазии у него очень мало сведений. При этом отделение правовой системы Абхазии от грузинской произошло в 1992 году, а с тех пор Грузия вступила в Совет Европы и провела многочисленные реформы. ЕСПЧ не смог поэтому признать де факто абхазские суды такими судебными органами, которые могли бы принимать решения о лишении людей свободы с соблюдением требований Конвенции. То есть, абхазские суды не являются "судами, предусмотренными законом", поскольку не имеют никакой "конституционной и законодательной основы"", - привел его слова Чиков в своем Telegram-канале.

рузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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