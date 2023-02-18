Европейский суд назначил компенсацию жителю Грузии за пытки в тюрьме

18 февраля 2023, 22:36

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Европейский суд по правам человека признал, что заключенный Акакий Очигава в Глданской тюрьме подвергался избиениям и получил травму позвоночника, а власти Грузии не расследовали это должным образом. Очигаве назначена компенсация в 20 000 евро.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября 2012 года МВД Грузии сообщило о фактах пыток заключенных в тюрьме в Глдани, видеозаписи которых были обнародованы и вызвали массовые протесты. В результате скандала 20 сентября 2012 года министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая подал в отставку. 22 сентября 2012 года были уволены сотрудники глданской тюрьмы №8, также был снят с должности глава департамента по исполнению наказаний Давид Чакуа, подала в отставку министр Грузии по делам исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе. Впоследствии по делу о пытках были задержаны несколько силовиков

Очигава был задержан 2 июня 2011 года по подозрению в ограблении, за которое затем был осужден. По его словам, в период с июня по август он подвергался неоднократным пыткам со стороны сотрудников тюрьмы, жалоба об этом в октябре того же года была подана омбудсмену Грузии, который направил жалобу в прокуратуру. Очигава заявил о регулярных избиениях, ограничениях прав заключенных, необоснованном помещении в карцер, говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

После попытки Очигавы направить жалобу на жестокое обращение в тюрьме президенту Грузии его сильно избили сотрудники тюрьмы. У Очигавы был сильно поврежден позвоночник и он потерял способность ходить, после освобождения ему были сделаны несколько операций. Слова Очигавы о жестоком обращении подтвердили четверо бывших заключенных той же тюрьмы, указав, что к нему применялась особая жестокость, указано в пресс-релизе суда.

В феврале 2018 года Тбилисский городской суд признал семерых бывших сотрудников тюрьмы Глдани виновными в систематическом жестоком обращении с заключенными в тюрьме Европейский суд по правам человека обратил внимание на затянувшиеся сроки и недостатки расследования. В частности, по мнению суда, хотя заявитель объявил о ненадлежащем обращении, правоохранительным органам Грузии потребовалось более пяти лет, чтобы установить виновных. Кроме того, Очигава заявлял о причастности к пыткам 11 человек, однако осуждены были лишь семь.

ЕСПЧ подчеркнул в 2012-2016 годах имело место бездействие со стороны следственных органов, и более того, Очигаву безосновательно ен признавали потерпевшим , что препятствовало его участию в расследовании. При этом следствие не расследовало несколько инцидентов, в ходе которых заявитель подвергался жестокому обращению, и несколько лиц, на причастность к пыткам он указал. Также Тбилисский горсуд отклонил иск Очигавы о возмещении ущерба

Страсбургский суд признал, что были нарушена статья о запрете пыток, а также право на справедливое и эффективное расследование. ЕСПЧ назначил Акакию Очигаве 20 000 евро компенсации, указано в пресс-релизе на сайте с суда от 16 февраля, который перевел "Кавказский узел". Интересы Акакия Очигавы в ЕСПЧ представляла "Ассоциация молодых юристов Грузии", которая опубликовала пресс-релиз о решении ЕСПЧ на своей странице в Facebook*.

"Какой это непростой случай и насколько симптоматично он показывает природу властей", - прокомментировала публикацию директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

"Очень хорошие новости, спасибо за ваш труд. Выборы были выиграны за секунды, но государство ничего не сделало для благополучия людей", указала активист из Марнеули Самира Байрамова.

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