ЕСПЧ признал допустимым иск Грузии к России о бордеризации

20 апреля 2023, 22:19

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Страсбургский суд единогласно признал приемлемой жалобу, в которой власти Грузии заявили о нарушении представителями России прав человека при бордеризации на линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", министерство юстиции Грузии 21 августа 2018 года направило в Европейский суд по правам человека жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушения прав жителей приграничных сел и бордеризации.

В январе 2021 года ЕСПЧ признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более полутора тысяч заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ЕСПЧ, иск властей Грузии к России поступил в суд 21 августа 2018 года и касается предполагаемого ухудшения ситуации с правами человека около административной границы между территорией, контролируемой Грузией, и Абхазией и Южной Осетией.

"После вооруженного конфликта между Грузией и Россией в августе 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию как независимые государства. Россия создала военные базы в каждом из двух регионов и разместила там российских солдат. Кроме того, было создано совместное военное командование России и Абхазии, а югоосетинские «военные» были включены в состав российских вооруженных сил. Русские пограничники (при Федеральной службе безопасности Российской Федерации) патрулируют административную границу с территорией, контролируемой Грузией. С 2009 года постепенно устанавливаются физические барьеры и другие меры для препятствование свободному пересечению административной границы людьми", - указал сегодня Страсбургский суд.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Правительство России ранее заявило, что заявление было подано Грузией с целью получения решения по вопросам общего международного права, а не по вопросам, связанным с защитой прав человека в соответствии с Конвенцией. Однако ЕСПЧ счел, что дело касается прав и свобод, несмотря на то что имеет политические аспекты и отклонил возражение России. .



Суд установил, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, поскольку предполагаемые нарушения Конвенции имели место до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала быть участником Европейской конвенции.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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