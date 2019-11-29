29 ноября 2019, 21:01

Осуждены три участника акции протеста в Тбилиси

Суд постановил заключить под административный арест активистов Беку Папашвили и Георгия Рухайю, задержанных у Национальной библиотеки. Член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили оштрафован.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября активисты и представители оппозиции организовали шествие и акцию протеста у Национальной библиотеки, недалеко от здания парламента Грузии. Во время стычек с силовиками были задержаны три оппозиционера, позднее правоохранители их отпустили.

Сегодня Тбилисский городской суд приговорил активиста движения "Смени" Беку Папашвили к четырем дням ареста. Его адвокат Саломе Курдиани заявила, что Папашвили подвергся преследованию по политическим мотивам, и приговор будет обжалован. "Судья был удивлен, что обвинение не могло ничего доказать, а только доказало, что Бека Папашвили был невиновен", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Саломе Курдиани, сказанные в эфире "Рустави 2".

Еще одному активисту "Смени", Георгию Рухайе, назначены пять дней ареста, а члена Лейбористской партии Лашу Чхартишвили оштрафовали на 300 лари (около 101 доллара США). Еще до вынесения приговора Чхартишвили подал ходатайство об отставке судьи Валериана Пилишвили, обвинив его в предвзятости. Все трое признаны виновными в мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

Член партии "Национальное движение" Ираклий Абесадзе заявил, что "задерживают молодых людей, которые ни в чем не виноваты". "А судьям приходится штамповать нелепые приговоры", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Абесадзе, сказанные в эфире "Мтавари".

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Евросоюз назвал "чрезвычайно необходимым" диалог властей Грузии и представителей оппозиции, заявил глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель. По инициативе дипломатического корпуса 30 ноября должна состояться встреча представителей "Грузинской мечты" и лидеров около 30 оппозиционных партий, информировали сегодня "Новости-Грузия". 

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Протесты в Тбилиси вызвали интерес у молодежи", "Сторонники изменений Конституции Грузии объявили о бессрочном протесте", "Акция с требованием отставки правительства проходит в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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