Жители Тбилиси выразили недовольство перекрытием улиц у парламента

28 ноября 2019, 17:30

Депутатам сегодня удалось попасть в парламент Грузии и провести заседание после того, как полицейские возвели вокруг здания железные переносные заборы. Перекрытие улиц создало неудобство местным жителям.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня помешали проведению акцию протеста у входа в здание парламента и задержали трех активистов. МВД пригрозило, что разгонит протестующих, если они попытаются перекрыть дороги.

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования за проект смены избирательной системы. Активисты сочли своей промежуточной победой отмену пленарного заседания парламента, которое было запланировано на 27 ноября. Депутаты объяснили отмену заседания тем, что заранее рассмотрели намеченные в повестке вопросы.

Активисты прекратили пикет после начала пленарного заседания парламента

Оппозиционеры начали пикет у здания парламента в 8.30 мск. Участники акции планировали разделиться и заблокировать все входы в здание, но сотрудники правоохранительных органов огородили части улиц на территории, прилегающей к нескольким входам высокими металлическими конструкциями.

Несмотря на пикет, заседание парламента сегодня состоялось. Участники акции прекратили пикет парламента после того, как депутаты начали проведение пленарного заседания. Протестующие заявили о намерении провести массовый пикет здания парламента в день, когда на пленарном заседании депутаты будут избирать судей Верховного суда, передает корреспондент «Кавказского узла», который приводит слова активистов, сказанные ими в эфире телекомпании "Мтавари архи" после объявления о завершении пикета.

"Для меня достигнута цель на сегодняшний день - ни одно заседание не должно проходить в нормальном режиме. Единственный шанс - что они (депутаты) войдут во внутрь только в том положении, когда власть заперта от собственного народа - или автобусами или железными конструкциями", - сказал лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Один из активистов Шота Дигмелашвили заявил, что депутаты нашли лазейку, которой воспользовались для входа в парламент. В будущем митингующие планируют перекрыть и этот вход тоже, чтобы не допустить парламентариев в здание. "Были заблокированы все входы, шел пикет, несмотря на это депутаты нашли вход и использовали его. На следующих пикетах мы перекроем и этот вход, пикет будет более эффективным", - сказал Дигмелашвили.

Лидер партии «Свободная Грузия», депутат парламента Гиги Угулава также считает, что митингующие добились успеха. "Когда власть передвигаются вдоль железных стен при защите спецназа, такая власть не продержится долго. Эта борьба закончится выборами и тем, что Иванишвили придется уйти из власти", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Гиги Угулава.

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Участники акции намерены продолжать митинговать, тбилисцы осудили действия полицейских

Сегодняшнее заседание парламента прошло при перекрытых улицах. Полиция поставила железные переносные заборы по улице Зубалашвили, а также перед входом в парламент - по улице Братьев Зубалашвили. Заборы стояли с 9.00 до 13.30 мск. За это время полиция не пропускала никого, кроме депутатов, сотрудников МВД и персонала, обслуживающего парламент. Корреспондент «Кавказского узла» стал свидетелем того, что один мужчина пытался пройти по улице 9 апреля, чтобы отнести рекламные буклеты по нужному адресу, но его не пропустил пост патрульной полиции.

Во время пикета несколько активистов сидели перед парламентом, греясь перед установленной печкой-буржуйкой. Они заявили корреспонденту «Кавказского узла», что намерены продолжать акции протеста.

"У нас правительства, считайте, что фактически нет. Это неквалифицированные люди, которые понятия не имеют, что делать, как делать. Иванишвили понял, что он ослабел и уже не знает что делать, Вот и возвел эту стену. Хотя по какому закону он это сделал? Войны нет, чрезвычайного положения нет. Что они вытворяют - сами не понимают", - заявил 30-летний автослесарь Рамаз.

"То, что они поставили стенки - это признание победы митингующих. Дальше митинги будут еще более многочисленными. Мы дождемся выборов, пусть даже не досрочных, а в октябре - и выкинем Иванишвили", - заявил 50-летний житель Тбилиси, инженер Звиади.

"Мы будем стоять до конца. Нынешнее правительство делает все, чтобы продвигать интересы России. У нас нет другого выхода, кроме как стоять здесь", - отметил 20-летний юрист Ника.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» прохожие также высказали недовольство действиями полиции и ситуацией в стране в целом.

"Что я думаю об этой стене? Нужно ее разрушить! У правительства нет никакой силы, правительство полностью недееспособно, вот и отгородилось от народа этими ширмами", заявил, в частности, архитектор Важа, который показывал своей студентке различия архитектурных стилей в центре Тбилиси.

Не считает возведение стены перед парламентом нормальным и тбилисец Реваз, специалист текстильной промышленности. "Безрассудство все это - что с той стороны, что с другой. Все те лидеры, кто здесь стоит на митинге - все были в парламенте, у всех были деньги, миллионы крутили, и всем заправляли. С другой стороны, стена, конечно, незаконно возведена, получается, что они отгородились от людей, от общества, это просто смешно", - заявил Реваз. Он сообщил, что в целом недоволен ситуацией в стране. По словам Реваза, он окончил курсы менеджмента, однако не нашел работу, поэтому не завел семью.

Свое возмущение относительно возведения стены у парламента и общей ситуацией в стране высказала и местная жительница Изольда. Она по образованию товаровед, но сейчас безработная. Женщина рассказала, что больше всего обеспокоена будущим своего сына, который учится в 12-м классе и которому в следующем году предстоит учиться в институте на юридическом факультете. "А кому нужны юристы? В стране законы не работают. Ни одного закона не хотят исполнять. Даже политическое обещание - ввести пропорциональную систему - и то не исполнили. Сейчас эту стену возвели. На каком основании? Это незаконная власть", - заявила Изольда.

Власти назвали действия протестующих деструктивными

Глава грузинского правительства Георгий Гахария назвал действия оппозиционеров "деструктивными" и направленными на "блокирование страны", а не отдельных государственных институтов.

"В последние дни явно видно, что все эти деструктивные действия безответственных политиков носят цель блокирования страны. Это не означает блокирование отдельных институтов - это полностью блокирование страны", - сказал Гахария на сегодняшнем заседании правительства, слова которого приведены в сообщении пресс-службы правительства, полученном корреспондентом "Кавказского узла".

Гахария призвал кабинет министров к работе с удвоенной концентрацией и продолжить "эффективное функционирование институтов в обычном режиме".

Однако министр юстиции Тея Цулукини сочла, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" и небольшие партии, собравшиеся вокруг нее, преследуют цель вернуться к власти посредством проведения парламентских выборов по предложенному проекту правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" - проведения выборов по пропорциональной системе без избирательного барьера.

"Думаю, что "Единое национальное движение" и его подразделения, якобы отдельные партии... хотят и возвращения во власть. Они хотят использовать модель избирательной системы именно для того, чтобы просто и несправедливо вернуться к власти", - приводит слова Цулукиани, сказанные в эфире телекомпании "Имеди", корреспондент "Кавказского узла".

По словам Цулукиани, проведение выборов по пропорциональной системе без избирательного барьера способствует созданию коалиционного правительства.