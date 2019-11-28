Три участника акции протеста задержаны у здания парламента Грузии

28 ноября 2019, 11:59

Силовики помешали сегодня проведению акцию протеста у входа в здание парламента и задержали трех активистов. МВД пригрозило, что разгонит протестующих, если они попытаются перекрыть дороги.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования за проект смены избирательной системы. Активисты сочли своей промежуточной победой отмену пленарного заседания парламента, которое было запланировано на 27 ноября. Депутаты объяснили отмену заседания тем, что заранее рассмотрели намеченные в повестке вопросы.

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Лидеры оппозиции, студенты и активисты общественных движений хотели организовать сегодня у здания парламента "коридор позора" для депутатов "Грузинской мечты", направляющихся на заседание. Однако парламент оцепили полицейские, заблокировав ведущую к зданию улицу Читадзе металлическими щитами. Протестующие попытались обойти ограждение и полицейских, скандируя "Позор!" и "Рабы!"

Некоторым активистам удалось подойти к стене здания парламента. Достав баллончики с краской, они стали писать лозунги "Меняй!" и "Посмей!" Трое из них были задержаны полицией, информировали "Новости-Грузия".

Власти напуганы действиями протестующих, заявил один из лидеров оппозиционного "Единого национального движения" Заал Удумашвили. "Как к войне готовятся, чтобы несколько сотен человек не добрались до здания парламента и не выразили протест. Это сегодняшнее лицо «Грузинской мечты», испуганное лицо [лидера партии] Бидзины Иванишвили, который боится своих собственных граждан. Сегодня железными заграждениями «Грузинская мечта» отделила людей – себя поставила за заграждения, а население с другой стороны", - процитировало Удумашвили издание.

Задержания не помогут властям ослабить протесты, уверена депутат парламента от партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария. "Они не смогут нас остановить, даже если всех задержат - мы все равно не остановимся. Вот так, с армией, им [каждый раз] придется заводить рабов в парламент. Мы найдем и дыры, мы разрушим заборы, мы не боимся быть задержанными", - привел на своем сайте слова Хоштарии "Первый канал" грузинского телевидения.

Задержанные у здания парламента уже отпущены, однако полиция задержала сегодня не только их, но и семерых протестующих, собравшихся у канцелярии правительства, перевел информацию телеканала "Мтавари" корреспондент "Кавказского узла". Сегодня в здании канцелярии проходит заседание кабинета министров.

МВД заявило о готовности разогнать протестующих

Если протестующие попытаются перекрыть дороги или будут мешать прохожим, акция будет разогнана, заявил сегодня министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. "Если они начнут перекрывать дороги и создавать дискомфорт гражданам, перекроют весь город, что мы должны будем делать - расходиться, идти домой спать?" - привело сегодня слова министра издание "Интерпрессньюс".

Министр добавил, что полиция не позволит приносить к зданию парламента дрова и канистры с горючим, которые, по словам протестующих, нужны им для обогрева. "Мы сказали им, чтобы они принесли генераторы, электроотопители. Сказали, что, наоборот, поможем им. Но нет, они хотят дрова и бочки, хотят бучу", - заявил Вахтанг Гомелаури. Он призвал оппозицию и "Грузинскую мечту" сесть за стол переговоров, чтобы протесты прекратились, сообщило издание.

Напомним, что неправительственные организации Грузии неоднократно критиковали МВД за разгон акций протеста в Тбилиси. Так, "Ассоциация молодых юристов" считает, что использование слезоточивого газа с одновременным обстрелом резиновыми пулями при разгоне акций в Тбилиси в ночь на 21 июня было необоснованным применением силы. Активисты этой неправительственной организации рекомендовали изменить административный кодекс Грузии.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".