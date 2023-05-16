Аналитики сочли тактическим ходом уступку Арутюняна протестующим

16 мая 2023, 22:45

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился рассмотреть предложение протестующих назначить госминистром Самвела Бабаяна для укрепления позиций властей, поскольку бывший министр обороны способен консолидировать общество, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна на митинге в Степанакерте потребовали от президента Нагорного Карабаха назначить Бабаяна госминистром. Президент Араик Арутюнян в тот же день заявил о готовности обсудить предложение участников митинга, и протестующие согласились ждать его решения в течение 10 дней.

В своем выступлении на митинге Самвел Бабаян заявил, что у него разработана дорожная карта, по которой он в течение 100 дней решит "сложную внутреннюю и внешнюю политическую ситуацию", в которой оказался Нагорный Карабах в послевоенный период. В частности, среди решений Бабаян назвал создание профессиональной армии, восстановление демографии, развитие экономики и решение социальных вопросов.

Затруднительно сказать, что собирается поменять Самвел Бабаян за 100 дней, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Акоп Бадалян. "Вопрос не в том, как менять, чтобы избежать преждевременных препятствий, - можно не оглашать механизмы. Вопрос, что изменится, чтобы общество оценило эффективность? За 100 дней решит проблему блокады, которая является для Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") сегодня приоритетной, или изменения коснутся повышения эффективности внутреннего управления, это должен сказать сам Бабаян", - сказал он.

Бадалян назвал три причины, почему Араик Арутюнян выразил готовность обсудить требование сторонников Бабаяна. "Во-первых, Арутюнян стремится избежать политического кризиса. Власти в критической ситуации должны учитывать настроения разных слоев общества. Тем более, Бабаян – не первый встречный, а политик с прошлым. Во-вторых, он укрепляет собственные позиции, формируя разные политические полюса. Арутюнян попытается противопоставить Бабаяна с различными полюсами как в самой власти, так и вокруг нее, минимизируя их влияние. В-третьих, власти должны реагировать на любую возможность решения проблем систем управления", - перечислил политобозреватель.

Сложившаяся ситуация дала Бабаяну шанс взять власть, но на это есть и объективные причины, считает он. "Политик должен уметь брать на себя ответственность решать проблемы, а власть – дает возможность для этого. Проблема в том, чтобы общество могло контролировать процесс и не стало бы инструментом сведения счетов", - отметил Бадалян.

По его мнению, назначение Бабаяна может также стать негативным прецедентом, который позволит с помощью митингов добиваться назначений на ту или иную должность. "Завтра может кто-то еще собрать больше людей, представить программу и потребовать назначить себя госминистром. Это для Арутюняна вызов, сможет он контролировать ситуацию, не создавая прецеденты, или нет", - подчеркнул Бадалян, не исключив, что политическая конкуренция в Нагорном Карабахе обострится.

Бабаян не находится в радикальной оппозиции Еревану, добавил Бадалян. "После войны 2020 года он воспринимается [в Армении] как Самвел Бабаян, но не лидер политической силы. До недавнего времени входил в Совет внепарламентских сил при [премьер-министре Армении Николе] Пашиняне. Но этого факта мало для заключения об отношениях [Бабаяна] с правящей силой или общих программ. Его политический вес обеспечен прошлым, когда он был министром обороны. Это делает его политической фигурой. После этого он политического веса не имел. В различное время был в различных безуспешных политических проектах", - сказал политобозреватель.

Некоторые вопросы, в частности, связанные с армией или демографией, за 100 дней решить невозможно, сказал корреспонденту «Кавказского узла» политолог Армен Варданян. По его мнению, речь скорее идет о повышении эффективности системы управления. "Речь, скорей всего, о повышении профессиональных качеств, борьбы с коррупцией", - сказал политолог.

С одной стороны, Бабаян почувствовал, что может взять власть, но с другой стороны, взяв ее, он возьмет на себя колоссальную ответственность за Нагорный Карабах, и если не сдержит обещаний, то это поставит крест на его политическом будущем, отметил Варданян. "Готовность Арутюняна обсудить исходит как раз из того, что нашелся политик, готовый разделить ответственность за будущее Арцаха. Это не признак слабости президента", - пояснил он.

К тому же у Бабаяна есть опыт успеха в первую карабахскую войну, когда он добился существенных успехов благодаря жесткости и требовательности, добавил политолог. "У Бабаяна не просто тяга к власти. Думаю, он искренне желает изменить ситуацию в Арцахе", - сказал Варданян.

В Армении, по мнению политолога, у Бабаяна нет политического веса. "А в Арцахе, где он фактически возглавляет вторую по величине фракцию в парламенте, он может консолидировать общество. К тому же, у него хорошие отношения с официальным Ереваном. И Ереван не будет против его назначения", - пояснил он.

Карабахский политолог Давид Карабекян считает готовность Арутюняна обсудить требование сторонников Бабаяна «попыткой реализовать путь выхода с политической сцены». "Он устал от того, что ему приходится единолично решать все внутренние и внешние проблемы, особенно в кризис, связанный с поражением в войне и блокадой, непростыми отношениями с Ереваном, напряженностью в Армении, сложной внутриполитической обстановкой в Арцахе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

23 февраля Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Пост госминистра занял генпрокурор Гурген Нерсисян.

Помимо этого, взаимодействие Араика Арутюняна и Самвела Бабаяна сформировалось в период предвыборной борьбы 2019 года во время президентских и парламентских выборов, добавил политолог. "Сейчас мы наблюдаем кульминационный, а возможно, финальный этап их отношений", - отметил Карабекян.

После отставки с поста секретаря Совбеза Бабаян также выступал с инициативами - в частности с программой повышения безопасности Нагорного Карабаха и выхода из кризиса, сказал он. "Бабаян также поднимал вопрос эффективности системы управления. Президентские полномочия делают страну уязвимой. Бабаян выступал за перераспределение полномочий между президентом и госминистром", - пояснил политолог.

По его мнению, Бабаян пользуется поддержкой правящей силы в Армении. "После проигрыша в [карабахской] войне Бабаян поддержал Пашиняна, нейтрализовав определенную часть политического сегмента, которая представляла для Пашиняна угрозу", - отметил Карабекян.

Политолог высказал сомнение в том, что Бабаян своим митингом оказал давление на Арутюняна. По его словам, карабахский президент довольно жесткий политик. "Давлением невозможно склонить его к уступкам. Он сам считает важным распределение полномочий между президентом и госминистром. Араик Арутюнян выступает за реформу политической системы. Есть серьезные вопросы: что будет, если президент подаст в отставку, как будут организованы выборы? Очень важно создать возможность, чтобы парламент назначал президента. И [важно] сотрудничество с политиком, которого поддерживают в обществе, и который выступил инициатором пересмотра распределения полномочий", - подчеркнул он.

Предложения Самвела Бабаяна по своей сути концептуальные, так как их реализация в условиях блокады сложна, добавил политолог.

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