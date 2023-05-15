Участники митинга в Степанакерте потребовали смены госминистра

15 мая 2023, 16:35

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Сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна на митинге в Степанакерте потребовали от президента Нагорного Карабаха назначить Бабаяна госминистром.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая бывший министр обороны Нагорного Карабаха, председатель парламентской партии "Единая Родина" Самвел Бабаян призвал жителей выйти 15 мая на митинг для борьбы за независимость.

Сторонники Самвела Бабаяна вышли сегодня на митинг на площади Возрождения в Степанакерте и потребовали назначить Бабаяна на пост госминистра. Участники акции заявили, что он сможет решить проблемы Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Протестующие зачитали письмо к властям Нагорного Карабаха с требованием назначить Бабаяна госминистром. Письмо было передано приглашенному на митинг спикеру парламента Артуру Товмасяну. Он в свою очередь выступил с призывом не организовывать митинги, а "с сегодняшнего дня перейти к политическим консультациям, поскольку только путем объединения возможно решить проблемы" Нагорного Карабаха.

Сам Бабаян потребовал, чтобы Товмасян "передал требование митингующих властям, в частности президенту". "Наше требование должно быть передано президенту с правильной формулировкой. Даем два часа времени, и от ответа зависят наши дальнейшие шаги. В случае «нет» мы определимся с дальнейшими шагами", - сказал Бабаян.

В своем выступлении Самвел Бабаян заявил, что у него разработана дорожная карта, по которой он в течение 100 дней решит "сложную внутреннюю и внешнюю политическую ситуацию", в которой оказался Нагорный Карабах в послевоенный период. В частности, среди решений Бабаян назвал создание профессиональной армии, восстановление демографии, развитие экономики и решение социальных вопросов.

Митинг начался в 14.30 по местному времени (13.30 мск), и в 15 часов (14 мск) письмо было вручено спикеру Народного собрания. Полиция на площади отцепила резиденцию президента.

Сотрудник полиции сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по предварительным данным, на митинг пришли около 2000 человек.

Напомним, 23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Пост госминистра занял генпрокурор Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

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