Митинг сторонников экс-главы Армии обороны и бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна в Степанакерте. Нагорный Карабах. 15 мая 2023 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

15 мая 2023, 21:55

Президент Нагорного Карабаха пошел на диалог с участниками протестов

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Араик Арутюнян заявил о готовности обсудить предложение участников митинга в Степанакерте, потребовавших смены госминистра. Протестующие согласились ждать 10 дней решения президента Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна на митинге в Степанакерте потребовали от президента Нагорного Карабаха назначить Бабаяна госминистром. "Даем два часа времени, и от ответа зависят наши дальнейшие шаги. В случае «нет» мы определимся с дальнейшими шагами", - сказал на митинге Бабаян.

23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Пост госминистра занял генпрокурор Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

После того, как письмо с требованием назначить Бабаяна госминистром было направлено президенту, Самвел Бабаян призвал митингующих подождать два часа. Он заявил, что, если власти не выполнят требования, то будут заблокированы все входы в правительственные здания, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте митинга.

По истечении двух часов президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением, в котором призвал начать обсуждения и консультации. Митингующие согласились на это и дали властям 10 дней.

В своем обращении президент заявил, что «готов обсудить предложения митингующих граждан». "Я предложил представителям [Национального] собрания начать обсуждения и консультации по представленным ими предложениям и программам с завтрашнего дня", - говорится в обращении Арутюняна, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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