Армянские аналитики раскритиковали Пашиняна за слова об отводе войск

13 апреля 2023, 22:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армения готова отвести войска от армяно-азербайджанской границы, определенной на картах 1991 года, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Отвод войск по границе 1991 года позволит Азербайджану занять армянские села и усилить контроль над территорией Нагорного Карабаха, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече в Сочи предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву отвести войска от армяно-азербайджанской пограничной зоны на подтвержденную в 1991 году линию, создав по обеим сторонам трехкилометровую демилитаризованную зону.

Также Пашинян заявил, что предложил Ильхаму Алиеву создать и вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованную зону с международными гарантиями. Обвиняя Армению в невыполнении обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Азербайджан пытается создать основания для закрытия Лачинского коридора и окружения Нагорного Карабаха, пояснил тогда армянский премьер.

Сегодня Никол Пашинян заявил о готовности к зеркальному отводу войск по всей армяно-азербайджанской границе 1991 года. Ереван говорит об этом с 2021 года, но этому препятствует "деструктивный подход Азербайджана", сказал Пашинян на заседании правительства, видеотрансляцию которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Действия азербайджанской стороны в направлении села Тех Сюникской области Никол Пашинян назвал "провокационными, противоречащими заявлениям, принятым на встречах 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября того же года в Сочи".

В конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов. Корректировка границы около села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и формально не является делимитацией границы, но фактически власти начали процесс делимитации на фоне отсутствия договора об этом, указали армянские политологи.

"Армения готова на такой шаг по всей протяженности армяно-азербайджанской границы 1991 года. Однако Азербайджан постоянно нарушает договоренности, достигнутые на международных площадках, в том числе в вопросе пленных, соблюдения режима прекращения огня, неприменения силы и угрозы силой", - заявил Пашинян.

Картограф Рубен Галчян счел зеркальный отвод войск правильным решением для начала делимитации армяно-азербайджанской границы. Но это должно произойти с обеих сторон, при этом не везде можно прибегнуть к этому методу, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Например, на дороге Горис - Капан, по которой как раз проходит граница, невозможен зеркальный отвод войск, потому что тогда дорога станет недействующей. Село Шурнух Сюникской области, через которое проходит дорога, при этом должно быть ликвидировано, на какое бы расстояние обе стороны ни отошли, привел пример картограф.

Около села Тех, по словам Галчяна, азербайджанские Вооруженные силы вторглись на территорию Армении, перейдя границу 1991 года. Такое же вторжение азербайджанских войск за линию границы 1991 года произошло и около Сев Лич, города Чамбарак Гегаркуникской области, Джермука Вайоцдзорской области, сказал Галчян. "И если мы берем за основу карту 1991 года, то азербайджанские ВС должны отвести свои войска назад", - подчеркнул он.

Однако зеркальный отвод войск можно задействовать исключительно в присутствии международных сил, и эти силы должны быть из нейтральных стран, а не из России, добавил Рубен Галчян. "Россия сама позволила, чтобы Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении. Пока мы не получим железные гарантии, отводить свои войска мы не должны", - отметил картограф.

Непозволительно отводить армянские войска с границы, считает экс-депутат парламента Армении, кандидат исторических наук Татевик Айрапетян. "Куда отвести? Больше нет места. Азербайджанцы уже возле населенных пунктов, более того, они в этих населенных пунктах", - написала на своей странице в Facebook Айрапетян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла"

Проблема в заявлении Пашиняна не в готовности к зеркальному отводу войск, а в том, что он берет за основу границы 1991 года, заявила корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской версии Lragir.am, политообозреватель Наира Айрумян.

В качестве отправной точки берутся советские границы, и это означает, что по ту сторону границы 1991 года будет Азербайджан, пояснила она. "То есть, арцахская 1 проблема, таким образом, переходит из политического и спорного статуса в гуманитарный и правовой статус, чего так сильно хотят в Баку, Ереване и Москве", - сказала Айрумян.

По ее мнению, странно, что этого хочет и Евросоюз, поскольку сегодня ЕС выступил с заявлением о том, что до делимитации рекомендуется опираться на границы 1991 года. "Мне это совершенно непонятно, потому что границы 1991 года между Арменией и Азербайджаном начерчены Россией", - высказала мнение Наира Айрумян.

Это же, по ее словам, касается и решений советского руководства, начиная с Карсского и Московского договоров 1921 года и заканчивая созданием так называемой НКАО на горной части Большого Карабаха, который включал в себя все эти территории, называемыми сейчас "спорными". "Фактически, легитимизировать границы, начерченные Сталиным, это нонсенс и ни к чему хорошему не приведет и не делает чести Европе", - сказала политобозреватель.

Она не исключила, что "ради каких-то политических целей на Украине" Запад жертвует определенными опциями на Кавказе. "Но я уверена, что если бы армянское руководство выступило бы со своим видением и предложением, Запад не стал бы настаивать на границе 1991 года. Однако армянское руководство сосредоточено на каких-то 29,8 квадратных километра, и граница должна проходить по ним", - отметила Айрумян.

"Что касается того, что будет [на линии соприкосновения], то подготовка к этому уже произошла. Бердзорский коридор, который был перекрыт в декабре прошлого года с одной стороны - со стороны Шуши, несколько дней назад был закупорен окончательно и со стороны Армении. В принципе, [блокирующий коридор] шушинских "экологов" могут уже отправить домой, они уже и не нужны, потому что уже никто не будет проезжать по этой дороге, ибо со стороны Армении на границе стоят азербайджанцы. Коридор закупорен с молчаливого согласия Армении", - заявила Айрумян.

Она считает, что заявление о зеркальном отводе войск - это заявление о том, что Бердзорский коридор закрыт. "Если ты, ссылаясь на границы 1991 года, не упоминаешь Арцах и Бердзорский коридор, это значит, что ты воспринимаешь их как часть Азербайджана по ту сторону границы", - подчеркнула политобозреватель.

Напомним, азербайджанские пикетчики с 12 декабря 2022 года блокируют Бердзорский (Лачинский) коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 12 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха напомнил, что решение Международного суда ООН о деблокаде коридора игнорируется азербайджанскими властями уже 50 дней.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.