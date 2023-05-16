Возвращение Джамбетова в Чечню позволило бывшему критику Кадырова напомнить о себе

16 мая 2023, 13:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший критик главы Чечни Рамзана Кадырова блогер Сайд-Хусейн Магомадов обратился к вернувшемуся в республику Хусейну Джамбетову и пригрозил ему наказанием в случае, если Джамбетов приехал в Чечню, чтобы собирать информацию о Кадырове по заданию третьих лиц. Комментаторы в сети отреагировали на угрозы Магомадова иронией.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", которое входит в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины. 14 мая стало известно, что Джамбетов вернулся в Чечню. Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии.

Блогер Сайд-Хусейн Магомадов ранее был известен резкой критикой Рамзана Кадырова. В июле 2021 года блогер заявил корреспонденту "Кавказского узла", что после попытки покушения он опасается за себя. Также он рассказал, что отказался от предложенной полицией Австрии охраны. Блогер объяснил отказ неудобствами на работе. 24 марта Магомадов был замечен на съезде чеченского народа в Чечне, в соцсети он разместил фотографии с чеченскими чиновниками. Блогер после покушения, в котором он обвинял власти Чечни, перенаправил свою критику с Рамзана Кадырова на Ахмеда Закаева.

Видео с угрозами блогера Сайд-Хусейна Магомадова в адрес Хусейна Джамбетова было опубликовано сегодня на его странице в соцсети "ТикТок".

"Очень рад, что Хусейн Джамбетов вернулся домой. <…> Если ты затеял двойную игру с Турцией, тебя послал кто-то с заданием что-то выяснить или внедриться к Кадырову, чтобы добывать информацию или Закаев тебе что-то сказал", – сказал Магомадов.

Далее он сопроводил свои слова угрозами сексуализированного насилия.

"Я так говорю, потому что я не люблю двойные стандарты. Если ты хочешь усидеть на двух стульях, лучше сразу уезжай из Чечни, потому что все тайное станет явным", – добавил Магомадов.

Этот ролик на странице Сайд-Хусейна Магомадова в соцсети ТикТок, на которую подписаны 3489 пользователя, на 13.10 мск набрал около 14,5 тысячи просмотров. Пользователи не поставили ни одной отметки "нравится" и не оставили ни одного комментария.

Видео с угрозами Магомадов также было сегодня опубликовано в Telegram-канале "Niyso", на который подписаны более 41 тысячи пользователей. На 13.10 мск это видео набрало 25,6 тысячи просмотров и 23 комментария. Угрозы сексуализированного насилия насмешили пользователей.

"Он же там рядом, ему в лицо сказал бы", – написал пользователь Din Kong.

"Путь Ахмата и черенок... так близки друг к другу", – сыронизировал gla_soldier.

"Вот это и есть путь Ахмата", – поддержал его пользователь с ником ТТ.

"По сути, это прямое оскорбление в адрес Джамбетова, к тому же высказанное публично. За такое у чеченцев могут не только морду набить... К тому же, Джамбетов значительно превосходит своего оппонента в весовой категории, да еще и вооружен", – предупредил о последствиях комментатор "Кавказского узла". "Интригующая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Если Джамбетов молча стерпит подобный выпад в свою сторону, он совсем упадет в глазах своих новых "братьев", – добавил он.

Напомним, ранее блогер Сайд-Хусейн Магомадов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что толчком к ведению блога послужило убийство Мамихана (Анзора) Умарова. Уроженец Чечни Мамихан Умаров (Анзор из Вены) был застрелен в пригороде Вены 4 июля 2020 года. В своих видео блогер открыто критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств - членов ООН.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.