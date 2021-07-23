Магомадов отказался от охраны после несостоявшегося покушения на него

23 июля 2021, 18:02

Блогер Сайд-Хусейн Магомадов объяснил отказ от предложенной полицией Австрии охраны неудобствами на работе, однако он не чувствует себя в безопасности. Несостоявшееся покушение Магомадов назвал политическим заказом чеченских властей. В венском объединении "Ичкерия" указали, что с подачи властей Австрии чеченская диаспора дискредитируется в местных СМИ.

Как сообщал "Кавказский узел", блогера Сайд-Хусейна Магомадова в июне, по данным австрийской полиции, пытались взорвать в Брегенце, где тот проживает. По делу о покушении задержаны два уроженца Чечни.

Блогер Магомадов отказался от охраны

Сайд-Хусейн Магомадов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что отказался от охраны, предложенной полицией. "Действия австрийской полиции я оцениваю очень хорошо, у них хорошая реакция. Полиция предложила меня охранять, но я работаю, и постоянно находиться с охраной мне неудобно, поэтому я отказался от охраны", - сказал он.

Блогер считает, что заказчики его убийства находятся в Чечне. "Я уверен, что мотивация исполнителей – деньги, а заказ поступил сверху, от чеченского руководства", - заявил Магомадов. Он связал покушение с публикацией в видеоблоге, в которой назвал имена троих причастных к убийству в 2020 году другого критика Кадырова, Мамихана Умарова. "Эта запись в блоге была год назад. Скорее всего, это самая вероятная причина, но вероятно, это месть за блог в целом. Политический заказ", - заявил Сайд-Хусейн Магомадов.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров (Анзор из Вены) был застрелен в пригороде австрийской столицы 4 июля 2020 года. В своих видео блогер открыто критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Это далеко не единственный пример реализации угроз в адрес политических оппонентов главы Чечни, бежавших за границу, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Он отметил, что опасается за себя. "В Германии чеченцы открыто ходят в майках «Ахмат», и остальные хотя бы знают, кого опасаться. В Австрии живут скрытые кадыровцы, поэтому защититься от них сложнее. У кадыровцев сейчас новая тактика – делают вид, что оставили в покое, притупляют внимание, чтобы потом перейти к активным действиям. Сейчас именно это и происходит в отношении меня", - пояснил Магомадов.

Задержанные известны в диаспоре как сторонники Кадырова

По словам Магомадова, у нет связи с родственниками в Чечне, которых заставили от него отказаться. "Поэтому я не знаю, продолжается ли давление на них", - сказал Сайд-Хусейн Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

В октябре 2020 года родственники Сайд-Хусейна Магомадова провели в Чечне сход, на котором прокляли его за критику чеченских властей и лично Рамзана Кадырова. Магомадов уверен, что они сделали это под давлением. При этом блогер раскритиковал действующий в республике принцип коллективной ответственности.

При этом постоянно проживающий в Бельгии дядя Магомадова, Рамзан Ампукаев, принял участие во Всемирном съезде народов Чечни в Грозном и проголосовал за выдвижение Рамзана Кадырова на новый срок на должность президента Чечни.

"Он открыто работает с Кадыровым. Через него на меня давить не пытались. Мне неизвестно, разговаривали ли с ним власти Чечни. С этим родственником, поддерживающим Кадырова, у меня никаких отношений нет", - сообщил Магомадов.

23 июня участники Всемирного съезда народов Чечни призвали Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Мероприятия, подобные этому съезду, обычно проводятся за счет бюджета Чечни и ради конкретного лидера, указал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. От имени чеченцев Франции на съезде выступил Али Бажаев, но ни его, ни представляемую им организацию чеченцы в Европе не знают, указал блогер Тумсо Абдурахманов.

Один из задержанных по подозрению в совершении покушения на Магомадова, проживая в Австрии, регулярно ездил на родину в Чечню, в Дуба-Юрт, чем вызывал подозрения в диаспоре, указал корреспонденту "Кавказского узла" член австрийского культурного объединения "Ичкерия" Ибрагим Никархо. "Мы старались держаться подальше, не считая его надежным человеком", - сказал Никархо.

Подозреваемые имели в диаспоре репутацию торговцев оружием и сторонников режима Рамзана Кадырова, при этом они прибыли в Австрию как просители убежища, сообщается в публикации издания Der Standard от 20 июля, переведенной с немецкого корреспондентом "Кавказского узла".

Глава "Ичкерии" указал на незащищенность чеченских эмигрантов

По мнению руководителя культурного объединения "Ичкерия" в Вене Хусейна Исханова, аресты подозреваемых в организации покушения на Магомадова "не повысили уровень защищенности чеченских беженцев".

"Если будет задумано новое преступление, осуществить его труда не составит в любом городе мира. Мина – серьезное оружие. Где ее достали? На это должна ответить полиция, а сейчас такой ясности нет. Раньше по такой же схеме был убит Анзор (Мамихан) Умаров, до него Умар Исраилов. Убийство Исраилова было заранее подготовлено. До того, как пойти на преступление, с Исраиловым встретился представитель <чеченских властей>, угрожал ему. Есть записи, переданные в полицию. Полиция посчитала это «чеченскими разборками» и не стала вмешиваться. После этого в Вене он был расстрелян среди белого дня. Убийство Умарова также, несомненно, политическое. В СМИ устоялось словосочетание «критики Кадырова». Но никто не говорит, кто такой Кадыров и кто его руководство. В Российской Федерации более 80 губернаторов таких, как Кадыров", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Исханов. По его мнению, российские власти позволяют Кадырову больше, чем другим главам регионов.

В результате преследования эмигрантов властями Чечни в СМИ "идет дискредитация чеченцев руками самих чеченцев", посетовал Хусейн Исханов. Он также указал на то, что австрийские власти не решились указать на политический подтекст покушений на оппонентов Кадырова. "Власти Австрии, даже когда это явное политическое убийство, никогда этого не говорят прямо. Не хочется портить отношений с Россией из-за каких-то чеченцев", - предположил Хусейн Исханов.

Канцлер Австрии прокомментировал проблему интеграции беженцев из Чечни

Задержание подозреваемых в покушении на Магомадова 21 июля прокомментировал канцлер Австрии Себастьян Курц. Ведущий онлайн-трансляции местного СМИ Vorarlberg Online так сформулировал свой вопрос: "Чеченцы приехали в Австрию в основном около пятнадцати лет назад, однако по-прежнему испытывают трудности с интеграцией, о чем говорят непропорционально высокие цифры уголовных дел. В чем сложности с чеченцами?"

Курц в ответ заявил об "импорте насилия" в Австрию из Чечни. "Есть много групп населения, где существуют большие вызовы - афганцы, чеченцы, другие группы, которые не полностью интегрированы. <...> Они происходят из других культур, где другие правила в отношении равенства между мужчинами и женщинами, обычаи, которые для цивилизованного мира не являются само собой разумеющимся. И, к сожалению, частично они импортируют не только эти проблемные основы поведения, но и готовность к насилию", - перевел трансляцию корреспондент "Кавказского узла". Себастьян Курц добавил, что выступает против "неограниченного приема" беженцев и указал на "вызовы в области интеграции и безопасности".

Хусейн Исханов назвал выступление канцлера Курца "обычной предвыборной болтовней", которой, по его словам, занимался и бывший вице-канцлер от ультраправой "Партии свободы" Ханс-Кристиан Штахе. "По факту дискредитируется вся диаспора, в том числе чеченские сторонники независимости и демократии", - заявил Исханов корреспонденту "Кавказского узла".

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