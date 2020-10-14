Отречение родных от блогера Магомадова стало частью кампании по борьбе с инакомыслием в Чечне

14 октября 2020, 01:33

Видео с проклятиями в адрес проживающего в Австрии оппозиционного блогера Сайд-Хусейна Магомадова его чеченские родственники записали под давлением, уверен сам Магомадов. Он опасается за свою жизнь, но не намерен прекращать вести блог. Неприятие властей Чечни растет, число критиков увеличивается, но многие публично не готовы высказываться из-за возможной мести кадыровцев, считают беженец Муса Ломаев и глава объединения «Ичкерия» Хусейн Исханов.

Как писал "Кавказский узел", родственники проживающего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова провели сход, на котором прокляли его за критику Рамзана Кадырова и чеченских властей. Некоторые пользователи Instagram напомнили о действующем в Чечне принципе коллективной ответственности и предположили, что родственники вынужденно выступили с публичным осуждением блогера. Сам Магомадов не отреагировал в публичном пространстве на сход своих близких, но в последнем видео упрекнул Кадырова за действующий в республике принцип коллективной ответственности.

Блогер из Австрии Сайд-Хусейн Магомадов не намерен скрываться после публичного покаяния его родственников в Чечне, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сам Магомадов. По его словам, он живет в Австрии 17 лет, сначала получил статус политического беженца, а затем - вид на жительство "Я еще ничего не решил по поводу мер безопасности и ни к кому не обращался, - пояснил Магомадов. - Как я и говорю на видео, мой адрес все знают, я живу и ничего не скрываю. Сколько Аллах дал времени, столько и проживем".

Магомадов уверен, что его родственников заставили на камеру отказаться от него. «На большее их смелости пока не хватает, хотя я говорю: приезжайте и разберитесь один на один, зачем трогать родственников? Если есть претензии, пусть обращаются непосредственно ко мне. Моим родственникам уезжать некуда. Там их дом", - сказал Магомадов.

Магомадов осознает опасность, в которой находится. "Двоих блогеров уже убили - Мансура Старого во Франции и Анзора в Вене. На Мусу Ломаева, насколько мне известно, готовилось покушение - задержали (подозревамого). На Тумсо (Абдурахманова) один раз напали с молотком. Конечно, сегодня если ты не будешь осторожным, тебя по-любому достанут. За деньги на это будут готовы многие. Но я собираюсь продолжать вести блог», - заявил блогер.

1 февраля стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам. 10 сентября в Финляндии был задержан подозреваемый в подготовке покушения на чеченского блогера Муса Ломаева. Блогер взят правоохранителями под охрану и снизил активность в своем YouTube-канале с критикой властей Чечни.

Толчком к ведению блога, по словам Магомадова, послужило убийство Мамихана (Анзора) Умарова.

"Я начал вести блог после убийства (блогера) Анзора из Вены, моего друга. Первое видео я посвятил его убийству. Вернее, мы общались только по телефону несколько раз. 22 июня он мне позвонил, мы договорились встретиться лично 8 июля, но 4 июля его убили. Я уверен, что его убили из-за его высказываний, из-за его видео, и заказ пришел прямо из Чечни. Я предупредил его, чтобы он не ходил на встречи, ни с кем не связывался, не имел друзей, никому не доверял. Но он был доверчивым человеком и ни от кого не скрывался. И именно друзья его и подставили", - заявил Магомадов.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров (Анзор из Вены) был застрелен в пригороде Вены 4 июля. В своих видео блогер открыто критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Он уверяет, что предупреждал полицию Вены по поводу предполагаемого соучастника убийства.

"В 2013 году я был в полиции Вены, где предупредил их по поводу […] участника убийства Анзора. По моей информации, он возил оружие из Украины кадыровцам. У нас был общий хороший друг, который мне и передавал эту информацию. Уже после убийства Анзора ко мне обращалась полиция с вопросом, что я думаю по этому поводу. Я сказал, что (Анзор) не думал, что его так подло убьют - сзади выстрелом в голову. Тем более, это была встреча насчет продажи машины. В чеченской диаспоре все уверены, что за его убийство обещали 20 миллионов рублей. Это большие деньги", - заявил Магомадов.

Ранее журнал Der Spiegel и сайт расследований Bellingcat писали, что предполагаемый убийца Мамихана Умарова некоторое время жил на Украине, прежде чем приехал в Австрию и попросил убежища. Согласно проверенным Bellingcat данным, в 2014 и 2015 годах этот человек бывал и в России. "Это кажется странным, учитывая, что, по его собственным словам, он был вынужден покинуть страну в связи с политическим преследованием", - сообщил 7 июля Der Spiegel.

"В своих блогах я критикую только власти Чечни, Россия меня не интересует. После издевательств над Тепсуркаевым я сделал несколько постов... Его похитили из [другого региона] России, где он работал в ресторане. Забрали в Чечню, посадили на бутылку. Это наказание никак не соответствует законам Российской Федерации, и ни с какими чеченскими обычаями не связано. Говорят, его уже убили. То же касается и Мовсара Умарова. То, что появилось много блогеров, связано с убийствами, насилиями, похищениями, пытками - люди пропадают каждый день. Достаточно написать комментарий в соцсети - в России, даже в другом регионе, достанут везде", - полагает Сайд-Хусейн Магомадов.

Подробности истории с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной. Мать пропавшего грозненца Мовсара Умарова заявила, что сына задержали за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. По неофициальным каналам она узнала, что силовики угрозами длительного заключения пытались заставить ее сына помочь в поимке боевиков. Она предположила, что Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий, однако добились возбуждения дела об убийстве.

Резонансные примеры других блогеров, которые ведут свои аккаунты из-за границы, дадут толчок появлению новых блогеров, считает уроженец Чечни, соискатель убежища в одной из европейских стран, общавшийся с корреспондентом «Кавказского узла» на условиях анонимности. По словам спикера, он узнал о блоге Магомадова, только когда стало известно о давлении на родственников.

"Первым пример (создания блога) подал Тумсо Абдурахманов. Выяснилось, что блоги имеют большую силу, что вести их можно из-за границы, поэтому, я уверен, будут появляться все новые блогеры", - заявил уроженец Чечни.

Немногие люди публично заявили о себе как о критиках Кадырова, но тенденция к увеличению таковых чувствуется, заявил руководитель культурного объединения «Ичкерия» Хусейн Исханов. Он также прокомментировал ситуацию с Тепсуркаевым, назвав ее дикой и позорной, «особенно для жителей Кавказа, где во главе угла стоит честь».

«Я уверен, что не остались безразличными к данному преступлению власти и их марионеток в Чеченской республике не только сами чеченцы, но жители многих регионов Кавказа, России и зарубежья, не считая конечно ближайшего окружения самого Кадырова, прикормленных религиозных деятелей и силовых структур. Своего рода усмирительной рубашкой для критиков власть (Чечни) выбрала захват в заложники родственников критика и попытку давления на него через запугивание руками самих родственников. Всем, конечно же, понятно, что находящие в заложниках родственники критиков власти вынуждены делать то, что от них требуется вплоть до отказа от родства и угроз расправы», - заявил Исханов корреспонденту «Кавказского узла».

Часть из оппозиционных чеченским властям блогеров могут заниматься провокациями, уверена проживающая во Франции беженка из Чечни, журналистка Хазман Умарова. По ее словам, в комментариях к таким блогам могут вычисляться те, кто придерживается оппозиционных взглядов, чтобы «следить за ними». Поэтому, добавляет Умарова, она не обращает внимания на все оппозиционные блоги.

Напомним, что отец Салмана Тепсуркаева Ширвани Тепсуркаев сообщил в своем первом видеообращении, что давно отрекся от сына из-за его непослушания и плохого поведения. В новом видеообращении, Тепсуркаев-старший призвал "закрыть тему" с его сыном, сказав, что не имеет никаких претензий к властям. Отца Салмана вынудили записать новое видео из-за информации об опознании двоих похитителей, уверены авторы канала 1ADAT. Пользователи соцсетей разделяют мнение, что мужчина записал новое обращение под давлением.

По словам блогера Мусы Ломаева, "нельзя сказать, что есть новая волна активности» блогеров. «Один-два новых человека заявили публично о том, что они думают. Многие, я уверен, записали обращения, а потом передумали, удалили их. Так что после дела Тепсуркаева ничего особо не изменилось», - заявил Ломаев.