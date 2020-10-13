Блогер Магомадов проигнорировал проклятия родственников в Чечне

13 октября 2020, 14:13

Живущий в Европе Сайд-Хусейн Магомадов, которого прокляли родственники за критику властей Чечни, не отреагировал в публичном пространстве на сход своих близких. В последнем видео, опубликованном 1 октября, Магомадов упрекнул Кадырова за действующий в республике принцип коллективной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", родственники проживающего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова, провели сход, на котором прокляли его за критику Рамзана Кадырова и чеченских властей. Некоторые пользователи Instagram напомнили о действующем в Чечне принципе коллективной ответственности и предположили, что родственники вынужденно выступили с публичным осуждением блогера.

Жители Чечни неоднократно публично критиковали родственников, высказывавших оппозиционные взгляды. Так, в сентябре участники схода в Урус-Мартане потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни и в оскорбительной форме раскритиковали своего родственника Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1Adat.

По данным "Кавказского узла", видео с выступлением родственников Магомадова впервые было опубликовано 10 октября на YouTube-канале "ЧП Грозный chp.grozny_95", насчитывающем 2,65 тысячи подписчиков. К 13.50 мск видео набрало там 788 просмотров, под ним размещено два комментария. "Проклятие вам обратно вернётся", – написал автор одного из них, Голиаф Давидов. Второй комментарий написан на чеченском языке.

На YouTube-канале "Сайд-Хусейн Магомадов", где эмигрировавший в Европу блогер размещает критические видеозаписи о высокопоставленных чеченских чиновниках, опубликовано, по состоянию на 13.50 мск, 29 видеороликов.

При этом зарегистрирован канал 5 июня, но первый ролик на нем опубликован лишь 7 сентября, а последний – 1 октября. В последнем опубликованном видео, озаглавленном "Коллективная ответственность", как и в других своих роликах, Сайд-Хусейн Магомадов сидит в автомобиле перед камерой мобильного телефона.

На видео блогер говорит на русском языке и упрекает Рамзана Кадырова за применение к жителям Чечни принципа коллективной ответственности. При этом Магомадов напомнил, что в июле санкции властей США, которые коснулись супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат, вызвали возмущение самого Кадырова.

В своей речи Магомадов изредка допускает нецензурную лексику, но, заочно обращаясь к главе Чечни, оскорбительных выражений не произносит. "Рамзан, ты одно говоришь, потом другое – определись со своим мнением и как мужчина скажи, чего ты желаешь. Это будет справедливо, я думаю. Если какие-то претензии есть – решайте со мной или с другими блогерами, а не с их родственниками. Не тащите жен их на ЧГТРК, не снимайте роликов... Мы же не в средневековье живем, мы живем в современном мире", – говорит на видео Сайд-Хусейн Магомадов.

Это видео набрало к 13.50 мск 13 октября 6,2 тысячи просмотров, под ним размещено 17 комментариев. Некоторые из них опубликованы уже после схода родственников блогера.

В частности, пользователь Lichi Madafu, разместивший комментарий в ночь на 13 октября, обратился к Магомадову с вопросами. "Ты зачем не жалеешь своих близких? Ради чего? Ради славы? Получил славу? Теперь доволен?" – написал он.

Сайд-Хусейн Магомадов, по состоянию на 13.50 мск, не опубликовал ответы на эти вопросы. Новых видео на его канале с 1 октября также не появилось.

На YouTube-канал Магомадова подписаны 356 пользователей видеохостинга. Его видеоролики набрали от 522 до 15 тысяч просмотров, при этом заметного роста числа просмотров более свежих публикаций блогера не наблюдается. Наибольшей популярностью на канале блогера пользуются видео "Тепсуркаев адат" (15 тысяч просмотров) и "Убийство Анзора из Вены" (10 тысяч просмотров), опубликованные в сентябре.

Напомним, в сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1ADAT. 12 сентября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева, который заявил, что давно отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения.

Подробности истории с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров (Анзор из Вены) был застрелен в пригороде Вены 4 июля 2020 года. В своих видео блогер открыто критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".