Запрет полетов армянских самолетов Турции связан с проблемами в подписании мира между Ереваном и Баку

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Турция запретила Армении летать в третьи страны через свое воздушное пространство, отреагировав на установку памятника участникам операции "Немезис". Аналитики связали ужесточение позиции Анкары с недовольством ходом армяно-азербайджанских переговоров о подписании мирного договора и грядущими выборами в Турции.

Как писал "Кавказский узел", после четырехдневных переговоров в США главы МИД Азербайджана и Армении достигли взаимного согласия по некоторым пунктам двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны приблизились к окончательному соглашению. Ключевым вопросом, по которому существуют разногласия, мешающие подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, является вопрос дальнейшей судьбы армян Нагорного Карабаха, считают аналитики в Баку, Ереване и Москве. Они высказали сомнение в результативности переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

В Ереване 25 апреля открылся памятник героям операции "Немезис", совершившим акт возмездия в отношении организаторов Геноцида армян в Османской империи. Мемориал символизирует достоинство, правосудие и неизбежность наказания, заявили на церемонии открытия. На нем высечены имена участников операции Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акопа Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Аветика Исаакяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аршака Езданяна, Ара Саргсяна, Грача Папазяна, Шаана Натали.

Решение установить памятник "Немезис" было принято Советом старейшин 14 сентября 2021 года, на открытии мемориала присутствовали потомки участников операции "Немезис", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Еревана.

Операция "Немезис" была проведена партией "Дашнакцутюн" с целью отмщения лидерам Османской империи, организовавшим геноцид армян и массовые убийства армян в Баку 1918 года, говорится на сайте Армянского музея Москвы.

Власти Армении призвали не связывать официальную политику и установку памятника

Установка мемориала вызвала недовольство официальной Анкары. 29 апреля Турция без предварительного уведомления закрыла свое воздушное пространство для Армении, аннулировав ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. "Мы закрыли воздушное пространство для Армении для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 3 мая. Он отметил, что открытие памятника наносит ущерб шагам нормализации двусторонних отношений, сообщило турецкое издание Haber Global.

Власти Турции заявили, что воздушное пространство для Армении закрыто, исключение сделали для самолета спикера парламента Армении Алена Симоняна, который полетел в Стамбул на саммит глав парламентов стран - членов Организации черноморского экономического сотрудничества.

Ален Симонян, находясь 5 мая в Турции в ходе брифинга заявил, что установление памятника "Немезис" не выражает официальную политику Армении, и он был установлен решением местного самоуправления. "Внешнюю политику Армении определяют премьер-министр и МИД. Мы должны понимать, что всегда можем найти причины или оправдания для ухудшения отношений, если у нас есть на это желание. Может быть, я мог бы найти тысячи причин, чтобы не приезжать в Турцию. Но я здесь и хочу представить турецкой общественности, что Армения готова к миру", - привело его слова Armenianreport 5 мая.

Решение об установке памятника "Немезис" назвал "неправильным" премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Не правительство принимало это решение, и одним из недостатков демократии является то, что правительство или его глава контролирует не все и не всех. Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что было принято неправильное решение, и реализация этого решения тоже была неправильной", - процитировало его слова 5 мая агентство "Новости Армения".

Подход Армении остается прежним: нормализация армяно-турецких отношений должна быть без предварительных условий, заявил сегодня секретарь Совета безопасности Армен Григорян, выразив надежду, что эти отношения будут развиваться без предварительных условий.

На вопрос, демонтирует ли Ереван памятник участникам операции "Немезис» ради армяно-турецких отношений, Григорян ответил: "Эти вопросы находятся в ведении органов местного самоуправления. [Установка] не была политическим решением", - привела его слова "Панорама". В мэрии Еревана сообщили, что что городские власти не намерены демонтировать памятник "Немезис", проинформировало сегодня радио "Азатутюн"*.

Начала Турция, с полного отрицания геноцида армян в Османской Турции, тотальной блокады границ, неограниченной военной поддержки Азербайджана, закрытия своего воздушного пространства для армянских самолетов, теперь разрабатывают новые шаги-санкции, написал на своей странице в Facebook** житель Еревана, писатель Ашот Газазян. "Для Турции неприемлема установка памятника, прославляющего людей, "убивших офицеров османской армии и азербайджанских братьев", - говорит Чавушоглу. Подумалось, а, может завтра они потребуют демонтировать мемориал жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде. Что же получается? Потомкам жертв геноцида требуют отказать даже в памяти? Мы помним и помнить будем", - написал Газазян.

Если армянские власти будут следовать продиктованной Турцией повестки и осуществят требование вражеской страны, они вновь столкнутся с задачей удержания власти в Армении, написала на своей странице в Facebook** журналистка Тагуи Мелконян. "Это может стать новой искрой для консолидации той части народа, которая исповедует национальные ценности", - отметила она.

Аналитики объяснили выборами в Турции и армяно-азербайджанскими переговорами реакцию этой страны на открытие мемориала в Армении

Потомок участника операции "Немезис", один из инициаторов установления мемориала, политический обозреватель Артем Ерканян отметил, что пассажиры одной из армянских авиакомпаний, совершившей рейс в Европу, в связи с закрытием турецкого воздушного пространства в этот день были вынуждены совершить посадку в Кишинёве. "Интересно, что рейсы в Турцию не запрещены, воздушное пространство закрыто лишь для полетов в третьи страны, и это не такой сильный удар по армянским авиаперевозчикам. Если посмотреть на карту, мы увидим, что только в Египет имеет смысл летать через воздушное пространство Турции. В Европу очень легко обходить, и в этом смысле этот обход особо не должен повлиять на цену билетов", - перевел его слова в эфире телекомпании "Шант-ТВ" корреспондент "Кавказского узла",

Артем Ерканян напомнил, что мемориал "Немезис" посвящен тем людям, которые претворили в жизнь вердикт турецкого военного трибунала, приговорившего лидеров младотурков к смертной казни за втягивание Турции в Первую мировую войну и организацию массовой резни армян в Османской империи. "То есть, называть участников "Немезис" террористами абсурдно, поскольку сам военный трибунал Турции приговорил лидеров младотурков к смертной казни, признав за ними тяжкие преступления", - сказал он.

Ерканян отметил, что установка мемориала - это частная инициатива двух потомков участников "Немезис", и попытки Турции и Азербайджана представить это как государственную инициативу, бессмысленны, несмотря на то, что государственные органы Армении, в частности мэрия Еревана и МИД Армении, не препятствовали и одобрили установку памятника. "Я уверен, что установка памятника - лишь повод для срыва отношений и он напрямую связан с вашингтонскими армяно-азербайджанскими переговорами. Ряд обстоятельств дает нам уверенность в том, что в рамках этих переговоров косвенно обсуждается и вопрос нормализации армяно-турецких отношений, и Турция, закрыв воздушное пространство, напрямую оказывает давление на Армению для получения более результативного итога для себя", - отметил Ерканян.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года. 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами. Однако в 2015 году президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы. 1 марта 2018 года он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

По его мнению, не было бы мемориала "Немезис", Турция нашла бы другой повод. "Но я очень рад, что именно "Немезис" стал этим поводом. В этом памятнике кроется символ нашего достоинства. Мир должен понять, что ради каких-то экономических бонусов армянский народ не готов пожертвовать своим достоинством. Если в Армении найдется человек, который поведется на ультиматумы Эрдогана и Чавушоглу и демонтирует мемориал, я бы очень хотел узнать имя этого человека", - заключил Артем Ерканян.

У Турции нет таких санкционных опций, которые могли бы стать законным ответным шаг на какие-то действия Армении, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. По ее словам, существует вероятность незаконных мер Турции, например, провоцирование неких действий на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе. "Ну и самая главная опция, ради которой, скорее всего и разыгрывается эта игра, это тайм-аут в продвижении двусторонних отношений между Арменией и Турцией, как минимум, до завершения выборов в Турции 14 мая", - считает Айрумян.

Встречу Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым в Брюсселе, назначенную на 14 мая, она считает неслучайной. Это веха, которая определит дальнейшую парадигму развитий. Ультиматумы Турции связаны с тем, что в Вашингтоне не удалось прийти к согласию о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, полагает Айрумян.

Ильхам Алиев заявил 3 мая, что официальный Баку много раз и везде заявлял, что мирное урегулирование возможно на основе двух принципов: первое - это нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, второе - это налаживание контактов официального Баку с армянской общиной Карабаха". "Поэтому любая попытка включить так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна", - привело его слова государственное информационное агентство "Азертадж".

По ее словам, неслучайно Алиев сделал заявление о том, что, даже, если в Вашингтоне не будет достигнуто согласие, он не будет прибегать к иным методам, кроме дипломатических. "То есть, если до сих пор Армению пугали тем, что, если она не согласится на какие-то условия, то Азербайджан снова применит силу и возобновит войну, то после Вашингтона, практически, эта угроза, фактически, была снята", - отметила Айрумян, предположив, что Алиева в Вашингтоне предупредили, что силовой путь закрыт..

Она считает, что вето Вашингтона на силовой путь и последующее заявление Алиева заставили Турцию прибегнуть к более жестким шагам в отношениях с Арменией. Это закрытие воздушного пространства под предлогом памятника "Немезис", это и заявление Чавушоглу о дополнительных мерах против Армении.

Тайм-аут в развитии армяно-турецких отношений нужен Турции для того, чтобы избежать каких-то возможных неудач или громких процессов за несколько дней до выборов, считает Наира Айрумян. По ее мнению, процессы, текущие сегодня в Турции очень важны с точки зрения меньшинств, которые там проживают. "Сейчас они меньшинства, но это автохтонные коренные народы, проживавшие на территории Анатолии бывшей Византийской империи. В том числе армяне. То, что оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу открыто заявил, что он алевит, как представитель неосманских коренных народов, а затем пошла перепалка, обвинения в его адрес по поводу его армянских корней, говорит о том, что власть Турции имеет шанс перейти от османского властного большинства к некой конгломерации, представляющих коренные народы", - отметила Айрумян.

По ее мнению, это очень важно и для Армении и все прекрасно понимают, особенно в Турции, поэтому неслучайно такое чувствительное отношение к памятнику "Немезис".

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