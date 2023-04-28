Степанакерт обвинил Баку в 17 обстрелах сельчан с начала года

28 апреля 2023, 00:58

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С начала 2023 года до 27 апреля МВД Нагорного Карабаха зафиксировало 17 случаев обстрела сел и мирных жителей с азербайджанской стороны. Обстрелы участились с началом весенних полевых работ, заявили в Инфоштабе правительства непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы периодически сообщают о зафиксированных в Нагорном Карабахе случаев нарушения режима прекращения огня, не приводя подробности инцидентов. О двух таких случаях в Мартакертском и Аскеранском районах сообщалось 19 апреля, еще об одном случае - 9 апреля.

Генпрокуратура Нагорного Карабаха 26 и 27 апреля отчиталась о возбуждении 12 уголовных дел по факту покушений на жизнь мирных жителей со стороны азербайджанских военных. Дела, согласно сообщению ведомства, касаются вооруженных инцидентов, произошедших с начала 2023 года, передал корреспондент "Кавказского узла".

Одно из уголовных дел расследуется в связи с инцидентом 5 марта, когда три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, а еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Убитые в перестрелке с азербайджанскими военными 5 марта карабахские полицейские попали в засаду и получили десятки пулевых ранений, следует из отчета омбудсмена Нагорного Карабаха.

Еще 11 уголовных дел расследуются в связи с обстрелами с азербайджанских боевых позиций карабахских сельчан во время полевых работ - девять таких случаев с начала года зафиксировано в Мартунинском районе, еще по одному в Аскеранском и Мартакертском районах. Также в прокуратуре отметили, что несколько инцидентов еще находятся на стадии предварительного расследования.

В МВД Нагорного Карабаха с 1 января 2023 года зафиксировали 18 вооруженных инцидентов, в том числе обстрел полицейских 5 марта. В остальных 17 случаях обстрелам подвергались населенные пункты и мирные сельские жители, сообщил пресс-секретарь пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что обстрелы во время полевых работ и обрезки деревьев в садах вынудили сельчан прекратить сельскохозяйственные работы. «Были обстреляны сельчане общин Хаци, Красный Базар, Тагавард, Мюришен, Чартар и Бердашен, сады и поля долины Амарас Мартунинского района, община Чангатаг и поля прилегающие к городу Мартакерт Мартакертского района, поля и сады общин Хнапат, Нахиджеваник и Акнахбюр Аскеранского района», - перечислил Тадевосян.

Последний вооруженный инцидент, зафиксированный полицией, произошел в Аскеранском районе около полудня 18 апреля: по словам Тадевосяна, с азербайджанских боевых позиций, были обстреляны жители, выполнявшие сельскохозяйственные работы близ села Акнахбюр в Аскеранском районе. «Как и во всех других случаях, сообщение об инциденте, было передано российским миротворческим силам», - отметил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха.

Власти Нагорного Карабаха с 11 апреля взаимодействуют с российским миротворческим контингентом для организации безопасности сельхозработ в районах у линии соприкосновения.

«С началом сельскохозяйственных работ участились сообщения об обстрелах с азербайджанских боевых позиций гражданских лиц, работающих на полях в Мартунинском, Аскеранском и Мартакертском районах, это приводит к срыву сельскохозяйственных работ», - сообщили в Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла". Сотрудник инфоштаба отметил, что о началах полевых работ в этих районах людям рекомендовано заранее уведомлять власти через муниципальные администрации.

В администрациях районов корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что «весенние сельскохозяйственные работы возобновляются, несмотря на инциденты, безопасность сельских работников обеспечивается при необходимости».

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