Карабахский омбудсмен представил отчет о нападении на группу полицейских

10 марта 2023, 04:27

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Убитые в перестрелке с азербайджанскими военными 5 марта карабахские полицейские попали в засаду и получили десятки пулевых ранений, следует из отчета омбудсмена Нагорного Карабаха, направленного международным правозащитным организациям. Азербайджанская сторона регулярно нарушает режим прекращения огня, обстреливая мирных жителей, заявил Гегам Степанян.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта после похорон погибших при обстреле полицейских группа активистов заблокировала входы в аэропорт Степанакерта, где располагается база миротворцев. Участники акции потребовали встречи с командованием и исполнения миротворцами своих обязательств. После встречи госминистра Гургена Нерсисяна с миротворцами, а затем с протестующими активисты разблокировали здание аэропорта и прекратили акцию.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. 6 марта Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести войска из Карабаха.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха направил в международные организации и правозащитные структуры отчет о вооруженном инциденте 5 марта, в результате которого погибли трое карабахских полицейских. Отчет основан на информации компетентных органов и открытых источников, он опубликован на сайте карабахского омбудсмена.

Согласно отчету, машина полиции Нагорного Карабаха выехала из Степанакерта с четырьмя полицейскими, при их были только служебные документы и табельное оружие. «Следовательно, утверждения азербайджанской стороны о том, что армянская сторона якобы перевозила оружие и боеприпасы из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), являются необоснованными и ложными», - говорится в документе.

Машина продолжала движение 30-40 минут, после чего остановилась: "экипаж автомобиля заметил, что на проезжей части дороги выложены камни, мешающие движению". "Из-за камней вышли пятеро вооруженных автоматами членов азербайджанской диверсионной группы в военной форме и в масках, направив дула автоматов на машину. Водитель попытался повернуть автомобиль назад, однако в тот же момент указанные пять членов азербайджанской диверсионной группы спереди, а также еще десять членов диверсионной группы, устроившей засаду на правом и левом участках дороги, начали обстреливать автомобиль", - указано в отчете.

По данным омбудсмена, стрельба продолжалась около 10 минут. "Внешний осмотр автомобиля четко показывает, что в направлении автомобиля со стороны азербайджанской диверсионной группой были выпущены сотни пуль. После прекращения огня трое членов азербайджанской диверсионной группы подошли к машине, предположительно осмотрели машину, произведя контрольные выстрелы в направлении водителя и сидящего рядом с ним пассажира. Однако, по свидетельству спасшегося полицейского, азербайджанцы не открыли дверь заднего салона автомобиля, предположительно не заметив, что там тоже есть пассажиры", - указано в документе.

Там отмечается, что азербайджанцы получили ранения, когда начали отступать к своим опорным пунктам - в тот момент армянская сторона открыла по ним огонь. Представители российского миротворческого контингента прибыли на место происшествия спустя 30-40 минут, после их появления огонь прекратился.

"После вмешательства российской стороны азербайджанская сторона продолжала отступать, забрав с собой тела погибших и раненых членов азербайджанской диверсионной группы. Российские миротворцы на месте оказали Арарату Гаспаряну и Давиду Овсепяну первую медицинскую помощь и доставили их в больницу. Подполковник Армен Бабаян и майор Давид Даниелян погибли на месте, а лейтенант Арарат Гаспарян скончался на пути в больницу. Лейтенант Давид Овсепян получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре. Он был прооперирован и сейчас находится в отделении реанимации под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает», - проинформировал офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

На теле Гаспаряна судмедэксперты насчитали не менее 13 пулевых ранений, на теле Бабаяна - не менее 18, а на теле Даниеляна - не менее 28.

С 9 ноября 2020 года, когда в Нагорном Карабахе был установлен режим прекращения огня, офис защитника прав человека в непризнанной республике зафиксировал более 150 его нарушений со стороны Азербайджана. В результате этих инцидентов погиб 21 человек, в том числе 6 мирных жителей, и более 200 человек, в том числе 99 гражданских лиц, пострадали.

«Угнаны транспортные средства, жилые дома подвергались прямому обстрелу из различных видов огнестрельного оружия, были повреждены или уничтожены сельскохозяйственная техника и транспортные средства, у мирного населения был украден мелкий и крупный рогатый скот, подожжены сады», - отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Блокировка с 12 декабря единственной дороги, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром, привела к грубым нарушениям основных прав людей, в том числе прав на свободное передвижение, здравоохранение и образование, отметил он. В этих условиях стрельба с азербайджанской стороны не прекращается.

«28 февраля с азербайджанских боевых позиций были произведены выстрелы из огнестрельного оружия по 53-летнему жителю из села Муришен Мартунинского района Аванесяну, который был занят сельскохозяйственной работой. 1 марта в районе под названием «Давала» села Бердашен азербайджанская сторона обстреляла из стрелкового оружия 59-летнего Варданяна, выполнявшего сельхозработы. В последующие дни азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения, обстреляв различные военные и гражданские объекты», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Организаторы акции у базы российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не планируют продолжать протест, полагая, что их требования и призывы "были услышаны командованием миротворцев". Они выразили надежду "на добросовестное выполнение своих обязательств миротворцами", передал корреспондент "Кавказского узла".

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