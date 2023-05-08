Экологи установили превышение уровня загрязнения воздуха в Тамани после атаки дронов

08 мая 2023, 03:45

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Предельно допустимая концентрация продуктов горения в воздухе жилой зоны после удара беспилотником по нефтяному резервуару в Темрюкском районе была превышена в семь раз, сообщили экологи из организации "Гражданская инициатива против экопреступности". Люди и ранее выступали против строительства подобных предприятий, теперь они опасаются и повторения атаки на них, отметили экологи.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром. В ночь на 4 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

Экологическая организация «Гражданская инициатива против экопреступности» определила, что инцидент с атакой беспилотника на резервуар с нефтепродуктами в Темрюкском районе не прошел бесследно для окружающей среды.

По словам лидера организации Дмитрия Шевченко, предельно допустимая концентрация продуктов горения в жилой зоне после атаки беспилотников превышена в семь раз.

Корреспонденту "Кавказского узла" Шевченко рассказал 7 мая, что члены организации установили несколько десятков датчиков для определения уровня загрязнения воздуха в разных населенных пунктах. «Когда произошел взрыв, датчик аэрозольных загрязнений воздуха в станице Тамань показал запредельно высокий уровень загрязнения воздуха частицами РМ10 (продуктами горения) в промежуток между 4.30 и 9.30 утра, пока пожарным не удалось немного сбить пламя», - рассказал он.

По его словам, «пик выбросов пришел на 7:27 утра, когда концентрация частиц РМ10 достигла 431мкг/м. куб - это в семь раз выше предельно допустимой среднесуточной концентрации и в 2,5 раза выше максимальной разовой ПДК».

"Интересно, что датчик загрязнений в поселке Волна почти не зафиксировал всплеска концентрации взвешенных частиц, хотя от Волны до терминала втрое ближе, чем от терминала до станицы Тамань. Дело в том, что таковы были метеоусловия минувшей ночи - основную массу загрязнений отнесло в сторону Керченского пролива», - отметил Дмитрий Шевченко.

По его словам, при атаке дроном люди не пострадали потому, что в ночное время их не было на работе. "Это был небольшой резервуар и это спасло ситуацию. Вот если бы попадание было в резервуар большего объёма, там бы был пожар, мягко говоря, посерьёзнее. Но даже небольшой резервуар, заполненный наполовину, почти сутки тушили. У нас в ближайших населенных пунктах от порта Тамань на расстоянии три-пять километров стоят несколько датчиков мониторинга воздуха. Мы в рамках собственной инициативы по общественному мониторингу воздуха передали местным жителям эти датчики ещё в 2021-2022 годах. Люди были недовольны портом Тамань, который появился тут более 10 лет назад. Там расположено несколько предприятий, которые используют территорию рядом с Керченским заливом в качестве перевалочной базы для транспортировки опасных продуктов горения, в основном за рубеж», - рассказал Дмитрий Шевченко.

При этом он отметил, что загрязнение воздуха зависит от направления ветра. «Ситуация постоянно меняется с загрязнением именно жилой зоны. Когда дует с юга, там больше попадает в поселок Тамань. Когда дует с севера, то накрывает поселок Волна. Что несет в море - можно только догадываться, море ведь расположено совсем близко. И эту пыль ветрами несет в море. Большие экологические проблемы были и есть с этим терминалом просто потому, что толком никто не понимает, где там у них санитарно-защитная зона и есть ли она вообще <...> Объекты, которые подверглись атаке дронов, всегда изначально вызывали недовольство местного населения, люди боролись с разными нарушениями и беспределом властей», - отметил эколог.

Что касается воды, по его словам, то уровень ее загрязнения выяснить сложно, так как датчиков в море нет. "Людям надо требовать достоверной информации о состоянии воздуха и воды в поселениях, которые находятся в опасной близости от опасных для здоровья производств», - резюмировал Шевченко.

Эколог, гражданский активист Евгений Витишко подтвердил слова коллеги о том, что у властей нет желания сотрудничать с активистами в вопросах строительства объектов опасного производства в жилой и курортной зонах. «За последние 10 лет появилось много новых перевалочных портов и терминалов по Черному морю. Самый крупный из них это порт Тамань и, естественно, все эти объекты несут экологическую опасность людям и природе. Поэтому люди судятся и борются за свои права. Что касается беспилотников, то они усугубляют экологическую ситуацию. Ведь объектов, где находятся резервуары с нефтепродуктами, много по всему Краснодарскому краю от Сочи до Крымского моста, который совсем близко от порта Тамань», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По ситуации с атакой дрона на резервуар на Таманском полуострове Витишко отметил, что со временем продукты горения разносятся по воздуху, и сколько потребуется времени на то, чтобы предельная их концентрация достигла нормы, можно будет определить только при помощи датчиков. Также он рассказал, что гражданские экологи раздавали датчики экоактивистам по всему Краснодарскому краю.

Лидер движения "Чистая Тамань" Екатерина Чеботарева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители Тамани изначально выступали против строительства порта и размещения на его территории опасных объектов. По ее словам, активисты даже подавали в суд, защищая свое право на благоприятную окружающую среду, однако начавшийся в мае 2022 года судебный процесс по коллективному иску жителей Таманского сельского поселения о признании незаконным постановления руководства района о проведении общественных слушаний по проектной документации заводов по производству метанола, аммиака и карбамида группы компаний, потерпел фиаско для активистов подавших иск. «Суды первой и апелляционной инстанции по факту отказали нам в нашем праве на благоприятную среду обитания <...> Мы готовимся подать кассацию, потому что жить в таких условиях невозможно. И ситуация с дронами лишний раз доказала нашу правоту», - рассказала Чеботарева.

Жительница поселка Тамань Татьяна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее земляки опасаются повторения подобных атак. «Я посмотрела по карте сколько по Краснодарскому краю резервуаров с топливом и замучилась считать. И ведь в любую точку может прилететь и наши курортные города такие как Сочи, Анапа, Геленджик и другие могут стать просто объектами», - волнуется она.

В день атаки дроном, по ее словам, она почувствовала запах гари "очень сильно". «У меня болела целый день голова. Был ощущение горечи во рту», - рассказала Татьяна.

Житель поселка Волна Николай обеспокоен ситуацией. "Мы задыхаемся несколько лет от горения их угля, от их резервуаров с нефтью, от всех этих транспортных перегрузок", - признался он. Он также опасается повторения подобных ситуаций.

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