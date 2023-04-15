Армения отреагировала на упреки за сожжение флага Азербайджана

15 апреля 2023, 17:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанским участникам чемпионата по тяжелой атлетике ничего не угрожает, заверило Минспорта Армении в ответ на заявления Баку в связи с сожжением флага на открытии соревнований. Жители Еревана связали инцидент с событиями на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", после инцидента с сожжением азербайджанского флага на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике Баку снял своих спортсменов с соревнований из-за угрозы их безопасности. Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет страны призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. "Считаем, что произошедшее событие свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов", – указали ведомства в совместном заявлении.

14 апреля во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местный житель Арам Николян выхватил у девушки-участницы церемонии флаг Азербайджана, поджег его и унес со сцены. Мужчину задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. МИД Азербайджана осудил инцидент и призвал наказать виновных.

Представители властей заявили о гарантиях безопасности азербайджанским спортсменам

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выразило обеспокоенность решением Азербайджана прекратить участие своих спортсменов в чемпионате Европы. Ведомство заверило, что "с самого начала обеспечила все требования безопасности и никаких проблем, связанных с безопасностью тяжелоатлетов, прибывших в Ереван на чемпионат Европы, не возникало и не могло возникнуть".

Инцидент "был урегулирован моментально" и не угрожает безопасности спортсменов и обеспечению их участия в соревнованиях, заявило Минспорта. "Все необходимые условия полностью обеспечены. Республика Армения по-прежнему привержена выполнению своих обязательств перед Международной федерацией тяжелой атлетики и подтверждает готовность проведения чемпионата Европы-2023 на высоком уровне", - говорится в распространенном министерством заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Чемпионат Европы проходит в ереванском спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна с 15 по 23 апреля. Азербайджан представляли три штангиста: Иса Рустамов, Омар Джавадов и Али Шукюрлю, а также штангистка Назиля Исмайлова. Всего в Армении находилась азербайджанская делегация из 12 человек, власти Армении гарантировали их безопасность, сообщили ранее "Кавказскому узлу" в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Над организацией мероприятия работала большая команда на протяжении целого года, стараясь учесть "все политические, спортивные, морально-психологические тонкости", сообщил глава аппарата премьер-министра Армении, руководитель оргкомитета ЧЕ Араик Арутюнян.

"Конечно, инцидент не позволил нам в полной мере насладиться нашим стремлением представить Армению по-новому, как инновационный, культурный, возрождающийся спортивный центр, с которым стоит общаться, сотрудничать, дружить. Но, возможно, мы упустили какую-то деталь и получили инцидент", - написал на своей странице в Facebook* Арутюнян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Арутюнян назвал необдуманным поступок Арама Николяна. "К государству нужно относиться бережно и понимать, что каждый необдуманный шаг, якобы "героический", может нанести неприятные последствия на пути к прогрессу", - написал он.

Сам Арам Николян в видеосообщении на своей странице в Facebook* отметил, что "не представляет никакую политическую силу, имеет собственное мнение и видение на все происходящее". "Своей акцией я захотел сказать, что в столице Армении Ереване не должен развеваться азербайджанский флаг. И самое главное - чтобы никто не подумал, что армяне смирились с ситуацией", - заявил Николян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

События на границе и в Нагорном Карабахе повлияли на восприятие ереванцами инцидента в спорткомплексе

Некоторые из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Еревана отказались осудить инцидент на церемонии чемпионата. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Большой вопрос: провокация – это сожжение азербайджанского флага или появление этого флага в столице страны, против которой ты проявляешь агрессию? Азербайджан развязал войну в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), уничтожил […] армянское духовное и культурное наследие, десятки тысяч людей остались без крова, лишились родины, остальных 120 тысяч человек в реальном режиме держит в заложниках, лишая их всяческих прав, нападает на Армению, вторгается на ее территорию, убивает наших ребят на границе, а на сцене Спортивного комплекса в центре Еревана развевается его флаг. Это и есть провокация", - сказала, в частности, Анна Сардарян.

11 апреля у села Тех близ армяно-азербайджанской границы произошла перестрелка. Минобороны Армении заявило о гибели четырех и ранении шести военнослужащих. С азербайджанской стороны погибли трое военных и четверо были ранены.

"Тела убитых […] пару дней назад, на границе Армении армянских военнослужащих еще не похоронены, а в Ереване уже развевается азербайджанский флаг. [Президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву стоило хотя бы формально попридержать свою агрессию против армянского народа, а не провоцировать нас везде, где только это возможно", - отметила жительница Еревана Нарине Фарсян.

Житель Еревана Тигран Самсонян напомнил "манеры самих азербайджанцев, когда во время парада атлетов на открытии Европейских игр в Баку в 2015 году освистали сборную Армении". Он отметил, что самих спортсменов 14 апреля никто не трогал. "Они с 13 апреля в Ереване, и никакого инцидента не произошло с ними. Остались бы и продолжили бы свое участие", - сказал Самсонян.

В свою очередь лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян осудил поступок Николяна. "Это антигосударственная провокация с тяжелыми политическими последствиями. Сжигание флага - не есть победа, а проявление слабости", - написал на своей странице в Facebook* Хзмалян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Юрист Ара Казарян отметил, что Арам Николян после своей акции, "возможно, чувствует себя настоящим героем, но тем самым нанес большой урон многолетней последовательной работе сотни людей". "Надеюсь, когда-нибудь он это осознает", - сказал Казарян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в 2018 году Минспорта Армении заявило, что сборная Армении по дзюдо не поедет на чемпионат мира в Азербайджан из-за отсутствия гарантий безопасности от принимающей стороны. Минспорта Азербайджана тогда заверило, что выдало армянским спортсменам гарантийное письмо.

В сентябре 2009 года власти Армении предоставили гарантии безопасности азербайджанской делегации на молодежном чемпионате Европы по дзюдо, который проходил в Ереване. Помимо гарантий физической безопасности в соглашении и гарантийном письме были и другие условия - присутствие флага Азербайджана наравне с флагами других стран-участниц и его поднятие в случае завоевания первого места.

Конфликты между азербайджанцами и армянами в спортивной среде не редкость и за пределами Южного Кавказа, рассказал в 2019 году "Кавказскому узлу" спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов. "Когда в Дагестане [в 2018 году] проводился чемпионат по вольной борьбе, из Азербайджана и Армении приехали спортсмены и журналисты. Между представителями СМИ накал был настолько велик, что они отказались сидеть неподалеку друг от друга, через стол", - рассказал журналист.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.