15 апреля 2023, 05:38

Житель Еревана сжег флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике

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Во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местный житель Арам Николян выхватил у девушки-участницы церемонии флаг Азербайджана, поджег его и унес со сцены. Мужчину задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. МИД Азербайджана осудил инцидент и призвал наказать виновных.

Инцидент произошел во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване поздно вечером 14 апреля. Во время парада флагов был вынесен флаг Азербайджана, как страны-участника чемпионата. В это время на сцену выбежал гражданин Армении Арам Николян, выхватил из рук девушки флаг, поджег его и вынес из зала. Кроме того, болельщики освистали флаг Турции.

Николяна подвергли приводу в полицейский участок административного района Малатия. Его адвокат Александр Кочубаев сообщил в своем аккаунте в соцсети, что "по предварительным данным в отношение Арама Николяна возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Однако позже адвокат сообщил, что Николян был отпущен из полиции, никакого обвинения ему не предъявлено, информирует "Yerevan today".

Арам Николян является руководителем студии дизайна на Первом канале Общественного ТВ. Он также основатель, директор и главный дизайнер Дома моды "Николян", член Международной ассоциации дизайнеров.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде расценил сожжения азербайджанского флага на церемонии открытия первенства Европы как акт вандализма.

"Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!” - написал Гаджизаде он в соцсети.

Чемпионат Европы пройдет в Ереване в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна с 15 по 23 апреля. Азербайджан представляют три штангиста Иса Рустамов (67 кг), Омар Джавадов (73 кг) и Али Шукюрлю (102 кг), а также одна штангистка Назиля Исмайлова (49 кг). Всего в Армении находятся азербайджанская делегация из 12 человек, власти Армении гарантировали их безопасность, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

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Примечание:

"Армения и Азербайджан договорились ускорить подготовку к делимитации границы", "Вопрос Карабаха остался неучтенным по итогам встречи в Сочи", "ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана".

Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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