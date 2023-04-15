Азербайджан отозвал своих спортсменов после инцидента с сожжением флага в Ереване

15 апреля 2023, 11:14

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После сожжения флага Азербайджана на открытии чемпионата по тяжелой атлетике в Ереване власти отозвали азербайджанских спортсменов, объяснив это угрозой их безопасности.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 апреля во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местный житель Арам Николян выхватил у девушки-участницы церемонии флаг Азербайджана, поджег его и унес со сцены. Мужчину задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. МИД Азербайджана осудил инцидент и призвал наказать виновных.

После инцидента с сожжением азербайджанского флага на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетики в Ереване официальный Баку решил снять с соревнований азербайджанских спортсменов из-за угрозы их безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального олимпийского комитета страны, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В заявлении обращается внимание на то, что флаг был сожжен "на церемонии, в которой принял участие премьер-министр Армении".

"Политизация спорта категорически недопустима. В условиях, когда <…> безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно из-за психологического давления. Принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение", – сказано в заявлении.

Власти Азербайджана призвали международное сообщество, в том числе международные спортивные организации осудить инцидент с сожжением флага. "Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Считаем, что произошедшее событие свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов", – сказано в совместном заявлении.

Азербайджанских спортсменов не выпускают из гостиницы в Ереване, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, слова которого привело сегодня агентство АПА.

Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна с 15 по 23 апреля. Азербайджан представляли три штангиста – Иса Рустамов (67 кг), Омар Джавадов (73 кг) и Али Шукюрлю (102 кг), а также одна штангистка Назиля Исмайлова (49 кг). Всего в Армении находятся азербайджанская делегация из 12 человек, власти Армении гарантировали их безопасность, сообщили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

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