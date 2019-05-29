Отказ Мхитаряна от поездки в Баку поднял вопрос политизации спорта

29 мая 2019, 06:28

Игрок футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян намеренно политизировал свой отказ от поездки на финал Лиги Европы в Баку, поскольку гарантии безопасности для армянских спортсменов четко соблюдаются, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские эксперты. Решение футболиста продиктовано политическими мотивами, а провокации в адрес армянских спортсменов в Баку не полностью исключены, подтвердили армянские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил футболистам лондонского "Арсенала" провести акцию в поддержку одноклубника Генриха Мхитаряна перед матчем финала Лиги Европы против "Челси", который состоится в Баку. Мхитарян решил не ехать в Баку по соображениям безопасности - армянский футболист посещал Нагорный Карабах без разрешения правительства Азербайджана и из-за этого попал в черный список. Тем не менее, правительство Азербайджана предоставило ему все гарантии безопасности и разрешило въезд в страну для участия в матче финала Лиги Европы.

29 мая в матче за трофей Лиги Европы УЕФА встретятся английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал". Впервые один из главных еврокубков будет разыгран в Азербайджане. Финал Лиги Европы УЕФА-2018/19 примет бакинский стадион "Олимпийский", сообщает официальный сайт УЕФА.

Генрих Мхитарян объяснил решение не ехать на финал Лиги Европы в Баку опасениями за свою безопасность, а руководство «Арсенала» поддержало его решение, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в аппарате армянской сборной, игроком которой является Мхитарян.

По словам представителя сборной, ни УЕФА, ни сборная Армении к решению Мхитаряна не имеют отношения. «Азербайджан пытался максимально избежать политизации вопроса, так как им еще принимать, в частности, EURO-2020. Скандал раздула английская пресса», - признал он.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет штрафовать Мхитаряна: санкции предусмотрены только за расистские и ксенофобские заявления, добавил представитель армянской сборной. «Запрет проводить канонирам предматчевую разминку в футболках с фамилией Мхитаряна на спине вписывается в политику УЕФА – не допускать шаги, которые могут привести к напряженности на футбольном поле», - пояснил он.

Азербайджанские эксперты исключили угрозу безопасности для армянских спортсменов в Баку

Отказ Генриха Мхитаряна от участия в финальном матче Лиги Европы в Баку является политическим шагом, поскольку никаких препятствий для приезда спортсмена в Азербайджан не было, считают опрошенные «Кавказским узлом» азербайджанские эксперты.

«К нам приезжали представители «Арсенала», мы еще раз подтвердили им и УЕФА гарантии безопасности, однако за неделю да матча «Арсенал» заявил, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку на финал Лиги Европы. Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения, принятого, как мы понимаем, совместно клубом «Арсенал», самим игроком и его семьей», - сказал генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Оснований сомневаться в серьезности гарантий не было: в последние десять лет «большое количество армянских спортсменов принимало участие в различного рода международных спортивных соревнованиях, организованных в Азербайджане, без единого инцидента», подчеркнул Мамедов.

Никаких происшествий с армянскими спортсменами во время соревнований в Баку не происходило, подтвердил спортивный обозреватель интернет-издания Haqqin.az Эльмир Алиев.

"Они приезжали и на чемпионат мира по борьбе, и на Европейские игры. В Баку на шахматный Кубок мира в 2015 году приезжала сборная Армении, включая их лучшего шахматиста Левона Ароняна. Он заявлял в СМИ, что остался доволен отношением организаторов. А буквально на прошлой неделе в 11-м Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Баку участвовали российские спортсмены армянского происхождения, брат и сестра Духик и Гарсеван Джанасяны", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Кубок мира в Баку организован прекрасно. Мы рады, что ко всем армянским шахматистам тут относились хорошо. Нам были созданы все условия. Нет никакого недовольства", - цитировал слова Левона Ароняна в 2015 году 1news.az. "Все очень хорошо, безопасно, нас все устраивает и никакого давления нет. Баку – прекрасный город, люди очень общительны и жизнерадостны", - приводит слова гимнастки Гарсеван Джанасян 24 мая fan.az.

Генрих Мхитарян отказывался приезжать в Азербайджан и ранее, напомнил журналист. По словам Алиева, очередной отказ спортсмена от поездки в Баку был ожидаем, однако к ситуации целенаправленно привлекали повышенное внимание.

Если вопрос был в безопасности, то все гарантии были предоставлены, значит цели были иные - искусственно поднять шум

«Мхитарян не приехал в Азербайджан в 2015 году на матч Лиги Европы с «Габалой», когда он выступал за «Боруссию». Не приехал он и прошлой осенью на матч с «Карабахом» уже в составе «Арсенала». Значит и в этот раз он изначально не планировал приезжать в Азербайджан, просто вокруг его участия намеренно раздувался ажиотаж: «Арсенал» поднимал этот вопрос перед УЕФА и Азербайджаном, представители лондонского клуба и УЕФА получили дополнительные гарантии. Если вопрос был в безопасности, то все гарантии были предоставлены, значит цели были иные - искусственно поднять шум и попытаться очернить Азербайджан. То есть Мхитарян вступил в политическую игру», - заключил Алиев.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы согласен с мнением, что отказ Мхитаряна от приезда в Азербайджан преследовал «политические цели». Он напомнил, что Мхитарян оказывал военную помощь армянским бойцам в Нагорном Карабахе.

"Генриха Мхитаряна, я уважаю не только как футболиста, но и как человека. В апреле 2016 года, когда мы были на постах, на каждый пост привезли по “тепловизору” и сказали, что это нам Генрих из Германии прислал. “Тепловизор” – это ночные глаза воина, которые позволяют ему увидеть в темноте приближение врага. Стоят они дорого, около 5 тысяч долларов", - пишет автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" в своем посте от 11 мая.

«Сейчас это оправдывают тем, что подарок имел «защитные цели», но это не меняет сути. УЕФА стоит принять правила, запрещающие футболистам оказывать помощь военного характера сторонам вооруженных конфликтов. Одно дело оказывать гуманитарную помощь жертвам конфликтов, а другое - предоставлять военную поддержку. Баку поставил вопросы международного сотрудничества выше собственных правил и разрешил въезд в страну «нежелательному лицу», гарантировал ему на высоком уровне безопасность. А Мхитарян, раздумывая о своем участии или неучастии в финале, пытался выставить себя жертвой», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог напомнил, что в 2007 году армянские спортсмены приезжали в Баку на чемпионат мира по борьбе, в 2011 году - на чемпионат мира по боксу, а в 2015 году - на Кубок мира по шахматам. "На Европейских играх в 2015 году президент Азербайджана Ильхам Алиев лично вручил медаль украинскому боксеру армянской национальности Геворгу Манукяну", - отметил Тогрул Джуварлы.

Координатор "Гражданской платформы мира" Диляра Эфендиева также не сомневается в надежности предоставленных Мхитаряну гарантий. Гарантии предоставлялись на самом высоком уровне, так как речь идет о финальном матче престижного международного турнира, подчеркнула она.

«Все армяне, которые приезжают в Азербайджан для участия в международных мероприятиях, получают предварительно гарантии безопасности, и это обеспечивается. Мхитарян решил не ехать: это, конечно, личное дело спортсмена и его команды, однако армянские спортсмены приезжали сюда не раз и никаких инцидентов не было», - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

"Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном" была создана в октябре 2017 года на базе "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном", провозглашенной в декабре 2016 года после международной конференции в Баку. Инициаторы "Платформы мира" в своем послании к президентам и народам двух стран назвали условиями прочного мира "освобождение оккупированных территорий Азербайджана", возвращение вынужденных переселенцев на прежнее место жительства и предоставление Нагорному Карабаху "самого высокого статуса автономии" в составе Азербайджана.



Гуманитарные визиты армян в Баку в рамках «Гражданской платформы мира» продолжаются, рассказала Эфендиева. «Вот в этом месяце приезжала бывшая бакинка армянской национальности из Оренбурга. У нее здесь живет пожилая тетя, тоже армянка, она обратилась к нам за помощью. Вопрос с ее поездкой был решен, и она приехала, проведала свою тетю. Это достаточно молодая женщина, она покинула Баку в маленьком возрасте, но воспоминания у нее остались, и ей приятно было вновь побывать в родном городе», - сказала Диляра Эфендиева.

В Армении указали на угрозы провокаций для спортсменов

"Арсенал" поддержал решение Генриха Мхитаряна, так как его присутствие на поле во время матча в Баку могло помешать слаженной игре команды, считает армянский футбольный комментатор Слава Саргсян. «Недостойное поведение трибун, которые стали бы освистывать Мхитаряна и выкрикивать оскорбления в его адрес, вывело бы из равновесия игроков «Арсенала». Помимо вопроса безопасности, этот фактор также был учтен при принятии решения – максимально снизить вероятное давление трибун», - заявил Саргсян «Кавказскому узлу».

Тренер футбольного клуба «Арарат-Армения», бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян поддержал отказ Генриха Мхитаряна от участия в финал Лиге Европы. «Если существует угроза безопасности, а в этом случае она есть, то он не должен лететь. Все проблемы можно решить, но если стоит вопрос безопасности, о каком футболе можно говорить?» - заявил Минасян в интервью, опубликованном на странице клуба «Арарат-Армения» в Facebook 18 мая.

Участие армянских спортсменов в турнирах, которые проходят в Баку, неизбежно политизируется, а Генрих Мхитарян сумел привлечь к этому обстоятельству внимание, указал глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Он отметил, что соревнования в Баку закрыты для болельщиков-соотечественников, а непредвиденные провокации с трибун в отношении армянских спортсменов не исключены.

«Какие бы гарантии ни давались армянским спортсменам, очевидно, что комфортно себя чувствовать и, соответственно, демонстрировать свои способности они не могут, попадая в неравные условия с соперниками», - заявил Навасардян корреспонденту «Кавказского узла».

Журналисты рассказали о влиянии карабахского конфликта на спорт

Азербайджанские власти пообещали Мхитаряну обеспечить его личную безопасность, а о поездке его близких в Баку речь не заходила, указал спортивный обозреватель радио «Эхо Москвы» Алексей Дурново.

По словам журналиста, сам Мхитарян опасений по поводу безопасности своей семьи в случае поездки в Баку не высказывал, а его контракт с «Арсеналом» вряд ли предполагает оплату путешествий для родственников игрока за счет клуба. «Едва ли клуб берет на себя расходы по переезду родственников, мне неизвестны такие случаи. Но футболист имеет право на какое-то количество билетов на домашний матч», - рассказал Дурново корреспонденту «Кавказского узла».

Условия обеспечения безопасности игрока в обязательном порядке прописываются в контракте, иначе «футболист просто не станет подписывать контракт», однако обеспечением безопасности родственников клуб не занимается, заметил Дурново. Журналист предположил, что отказ Мхитаряна от поездки в Баку вызван его личным недоверием к азербайджанским властям и, как следствие, к предоставленным ими гарантиям.

В футболе армяне и азербайджанцы вполне могут встретиться на поле и мирно играть, обратил внимание Алексей Дурново. «Например, за "Спартак" играли Озбилиз и Мовсисян, а против них выходил Эмин Махмудов из "Крыльев Советов"», - привел пример спортивный обозреватель.

В свою очередь УЕФА принципиально разводит клубы Армении и Азербайджана при жеребьевке, «чтобы они друг к другу не ездили и не было лишних рисков». Такая же практика применяется к другим странам в состоянии конфликтов, добавил Дурново. «Турниров ФИФА - Чемпионата Европы и Чемпионата мира - это не касается, потому что играют на нейтральной территории», - объяснил он.

Спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов подтвердил, что клуб в обязательном порядке должен обеспечивать безопасность своему игроку. «Любой футболист, особенно такого клуба, как «Арсенал», должен быть в безопасности независимо от того, где он играет. Разумеется, пункт об обеспечении безопасности прописан в контракте», - сказал журналист «Кавказскому узлу».

По информации Астарханова, индивидуальный контракт футболиста с клубом вполне может включать в себя пункты об оплате авиабилетов для членов семьи игрока и об обеспечении безопасности его родственников в странах проведения матчей. В случае с Мхитаряном «Арсенал» был обязан принять меры независимо от условий контракта, учитывая напряженность в отношениях армян и азербайджанцев, отметил он.

Конфликты между азербайджанцами и армянами в спортивной среде не редкость, считает журналист. «Когда в Дагестане проводился чемпионат по вольной борьбе, из Азербайджана и Армении приехали спортсмены и журналисты. Между представителями СМИ накал был настолько велик, что они отказались сидеть неподалеку друг от друга, через стол. Я надеюсь, что во время финала Лиги Европы у спортсменов и болельщиков хватит ума не провоцировать конфликты», - сказал Астарханов.

Мхитарян вряд ли рассматривал вопрос о поездке в Баку с родными, независимо от условий своего контракта с клубом, считает спортивный журналист газеты «Дагестанская правда», корреспондент телеканала «Матч ТВ» Магомед Батыров.

«Учитывая армяно-азербайджанские отношения, я сомневаюсь, что Мхитарян повез бы с собой родных. К сожалению, конфликт есть, и тут ничего не поделаешь. Армяне стараются не ехать в Азербайджан, азербайджанцы – в Армению. Случай с Мхитаряном, когда футболист не летит на игру по национальному признаку, не уникальный, но очень особенный, на моей памяти было только два-три аналогичных случая», - сказал Батыров корреспонденту «Кавказского узла».

Встреч азербайджанцев и армян на одном поле на высоком уровне еще не случалось, хотя в любительской лиге такие ситуации возможны и проходят они бесконфликтно, добавил журналист.