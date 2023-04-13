Юристы назвали возможные меры ЕСПЧ по жалобе Михаила Саакашвили

13 апреля 2023, 03:24

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Суд по правам человека может обязать власти Грузии обеспечить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили возможности лечения, но постановлений о лечении за границей в практике суда нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесение непоправимого вреда его здоровью. За неделю до этого консилиум врачей, созванный омбудсменом, объявил, что с момента последнего обследования состояние Саакашвили ухудшилось: он потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Европейский суд по правам человека должен изучить жалобу, поданную адвокатами третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, в течение 24 часов, и дать на нее ответ, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» юрист Лия Мухашаврия.

ЕСПЧ не может рекомендовать властям Грузии перевести Саакашвили для лечения в зарубежную клинику, подобных прецедентов в практике суда не было. «Суд может принять меры по вопросу рисков в состоянии здоровья: постановить временно освободить Саакашвили для лечения и дать ему возможность пройти курс лечения в клинике, выбранной по его желанию», - пояснила она.

Мухашаврия обратила внимание, что в жалобе, поданной защитниками Саакашвили, суд будет изучать «индивидуальные моменты ситуации» на основании медицинских справок и документов. Суд может учесть, что состояние здоровья Саакашвили не улучшается в той клинике, где он продолжительное время находится, и сделать вывод, что ему необходимо другое медицинское обслуживание.

В практике Европейского суда по правам человека не было прецедента, чтобы суд рекомендовал перевести человека на лечение в зарубежную клинику, подтвердил бывший глава Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили.

«Суд может рекомендовать государству перевести Саакашвили на лечение в клинику. В Грузии есть много клиник, он сейчас проходит курс лечения в одной из них. Однако для перевода в зарубежную клинику его защита должна доказать, что грузинская клиника не может обеспечить нормальное лечение Саакашвили. Вопрос, есть ли такое решение судебной экспертизы: насколько мне известно, его нет», - сказал Хатиашвили в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

По состоянию на 3.00 мск сегодня на сайте ЕСПЧ нет информации о решении по жалобе защиты Саакашвили. Адвокат Шалва Хачапуридзе к этому времени не сообщал о получении ответа ЕСПЧ, на его странице в Facebook* информации об этом нет. Ранее Хачапуридзе заявлял журналистам, что реакцию на жалобу от ЕСЧП защита ожидает в течение суток.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку, защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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