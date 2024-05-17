Суд удвоил компенсацию Амаханову за избиение полицейскими

17 мая 2024, 14:55

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Апелляционная инстанция увеличила с 400 до 800 тысяч рублей сумму компенсации за тяжкий вред здоровью избитому полицейскими жителю Дербента Темирхану Амаханову.

Как писал "Кавказский узел", житель Дербента Темирхан Амаханов просил взыскать пять миллионов рублей с МВД в качестве возмещения морального и материального вреда, однако городской суд 8 февраля удовлетворил иск частично, назначив Амаханову компенсацию в 400 тысяч рублей. Эта сумма не покроет даже расходов на лечение, посетовал Амаханов. Решение суда будет обжаловано, заверил его адвокат Арсен Шабанов.

В апреле 2016 года в дом Темирхана Амаханова ворвались двое полицейских. Амаханов рассказал, что силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Амаханов связал нападение с тем, что активно выступал вместе с некоторыми соседями против строительства многоэтажки. Спустя год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку.

Верховный суд Дагестана изменил решение по иску Амаханова о взыскании компенсации с МВД, увеличив сумму компенсации до 800 тысяч рублей, сообщает в своем телеграм-канале правозащитный проект "Травмпункт", адвокаты которого представляют интересы потерпевшего.

Дело было передано судье 27 марта, единственное заседание по иску состоялось сегодня, указано в карточке дела Темирхана Амаханова на сайте Верховного суда Дагестана.

Интересы истца в суде представлял адвокат Арсен Шабанов, ответчиком значится МВД России. В качестве третьих лиц судом привлечены Минфин России и прокуратура Дербента, указано в публикации. По состоянию на 14.50 мск, в карточке дела не опубликован текст решения суда.

14 сентября 2023 года ЕСПЧ обязал власти России выплатить 26 тысяч евро Темирхану Амаханову, признав его жертвой пыток силовиков. Решение было принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

Напомним, Темирхан Амаханов несколько лет пытался добиться уголовного преследования силовиков, которые его избили. Это удалось только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя. В июне 2023 года Дербентский горсуд признал сотрудников МВД Гасана Адалова и Магомеда Юнусова виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил их к четырем годам колонии.

Осужденные обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе, рассказала в феврале 2024 года "Кавказскому узлу" адвокат Амаханова Надежда Бородкина.

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