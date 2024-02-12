Амаханов не согласился с суммой компенсации за избиение силовиками

12 февраля 2024, 19:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сумма в 400 тысяч рублей, назначенная судом в качестве компенсации за избиение силовиками, не покроет даже расходов на лечение, пожаловался пострадавший житель Дербента Темирхан Амаханов. Защита будет добиваться выплаты Амаханову пяти миллионов рублей, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля Дербентский горсуд частично удовлетворил иск жителя Дербента Темирхана Амаханова, который просил взыскать пять миллионов рублей с МВД за причинение тяжкого вреда здоровью. Суд назначил Амаханову компенсацию в 400 тысяч рублей.

В апреле 2016 года в дом Темирхана Амаханова ворвались двое полицейских. Амаханов рассказал, что силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Он связал это с тем, что активно выступал вместе с некоторыми соседями против строительства многоэтажки. Спустя год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Несколько лет Амаханов пытался добиться уголовного преследования этих сотрудников, это удалось только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя. В июне 2023 года Дербентский горсуд признал сотрудников МВД Гасана Адалова и Магомеда Юнусова виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил их к четырем годам колонии.

Темирхан Амаханов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не согласен с решением суда о компенсации в 400 тысяч рублей. "Я требовал 5 миллионов в качестве возмещения морального и материального вреда. Я не знаю, чем руководствовался суд, когда принимал такое решение, но меня не устраивает эта сумма, она не покрывает даже то, что я потратил на лечение. Они должны полностью выплатить мне 5 миллионов рублей", - сказал он.

Мужчина пояснил, что после избиения силовиками его здоровье так и не было восстановлено. "Я до сих пор живу с последствиями тех зверств по отношению ко мне. Мне нечего скрывать: кровь идет вместе с мочой. Вот до чего они довели меня. Вот как я живу сейчас. О чем речь? Они мне жизнь испортили", - сказал Амаханов.

Также он добавил, что дом, против стройки которого он боролся, не снесен. "Сейчас стоит дом из 8 этажей, но без документов. Никто там не живет. Построили незаконно, не смогли сделать документы, поэтому нет там жителей. Дом пустой. Но его не снесли, стоит до сих пор", - сообщил он.

Решение суда о компенсации будет обжаловано, заверил адвокат Амаханова Арсен Шабанов. "Это решение со дня на день обжалуем. Будем требовать 5 миллионов рублей в качестве компенсации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, решение ЕСПЧ, принятое ранее по делу Амаханова, не повлияло на решение российского суда. "Ни на что решение ЕСПЧ не повлияло", - подчеркнул адвокат.

14 сентября 2023 года ЕСПЧ обязал власти России выплатить 26 тысяч евро Темирхану Амаханову, признав его жертвой пыток силовиков. Решение было принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

Другой адвокат Амаханова Надежда Бородкина назвала "очень маленькой" сумму компенсации, назначенной судом. "400 тысяч рублей - это очень маленькая сумма с учетом того, что здоровью Амаханова нанесен тяжкий вред. После избиения он перенес операции, долго лечился, восстанавливался. И эта сумма несоразмерна причиненному вреду", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, защите пока не ясна причина такого решения. "В окончательной формулировке решение еще не получено, и неясно, в связи с чем суд уменьшил запрошенный размер возмещения вреда. Сам Амаханов тоже не согласен с решением суда, и мы его будем обжаловать", - отметила она.

Оба адвоката сообщили, что осужденные за избиение Амаханова силовики обжаловали приговор уже в кассационной инстанции. "Осужденные подали кассационную жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции", - сообщил Арсен Шабанов.

Надежда Бородкина отметила, что Адалов и Юнусов в апелляционной инстанции не добились успеха. "Они обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Приговор устоялся, вошел в законную силу. Далее они подали жалобу в кассационную инстанцию. Решение по этой жалобе еще не принято, судебное заседание еще не назначено. Мы полагаем, что нет оснований для отмены приговора", - сказала она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.