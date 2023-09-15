ЕСПЧ назначил дербентцу Амаханову компенсацию за избиение силовиками

15 сентября 2023, 07:55

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 26 тысяч евро жителю Дербента Темирхану Амаханову, признав его жертвой пыток силовиков. Решение принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд в Дербенте признал силовиков силовиков Гасана Адалова и Магомеда Юнусова виновными в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя Темирхана Амаханова и приговорил их к четырем годам лишения свободы. Амаханов после этого рассказал, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, несмотря на то, что после избиения прошло уже шесть лет.

В апреле 2016 года в дом Темирхана Амаханова ворвались двое полицейских. Дербентец рассказал, что силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Спустя год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Несколько лет Амаханов пытался добиться уголовного преследования этих сотрудников, и только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя их привлекли за превышение должностных полномочий.

ЕСПЧ обязал власти России выплатить Темирхану Амаханову компенсацию в 26 тысяч евро, говорится в публикации, размещенной 14 сентября на сайте суда.

Суд подчеркнул, что рассмотрел жалобу, поскольку она касается событий, происходивших до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека.

ЕСПЧ отметил, что жалоба Амаханова свидетельствует "о нарушении существенных и процессуальных положений статьи 3 Конвенции, связанных с пытками заявителей или бесчеловечным или унижающим достоинство обращением".

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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