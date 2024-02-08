Темирхан Амаханов добился компенсации за избиение силовиками

08 февраля 2024, 14:55

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Суд обязал полицию выплатить 400 тысяч рублей компенсацию жителю Дербента Темирхану Амаханову, которому пришлось удалить селезенку после избиения силовиками. Амаханов просил в качестве возмещения морального вреда 5 миллионов рублей, он намерен обжаловать приговор.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Дербенте признал виновными силовиков Гасана Адалова и Магомеда Юнусова в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя Темирхана Амаханова и приговорил их к четырем годам заключения. Адвокаты Темирхана Амаханова довольны решением суда, приговорившего избивших жителя Дербента силовиков к лишению свободы, и обжаловать его не планируют. Сам Темирхан Амаханов в июне 2023 года рассказал, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем и раз в полгода проходит курсы реабилитации. Европейский суд по правам человека 14 сентября 2023 года обязал власти России выплатить 26 тысяч евро жителю Дербента Темирхану Амаханову, признав его жертвой пыток силовиков. Решение принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

В апреле 2016 года в дом жителя Дербента Темирхана Амаханова ворвались двое полицейских. Дербентец рассказал, что силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Спустя год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Несколько лет Амаханов пытался возбудить уголовное дело против этих сотрудников, и только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя полицейских привлекли за превышение должностных полномочий. 1 апреля 2022 года дело в отношении двух силовиков дошло до суда.

Сегодня Дербентский городской суд Дагестана частично удовлетворил иск Темирхана Амаханова, в котором он просил взыскать пять миллионов рублей с МВД РФ. Суд назначил ему компенсацию в 400 тысяч рублей. Амаханов намерен обжаловать приговор, сообщил сегодня проект по оказанию юридической помощи "Травмункт" в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте суда, иск Амаханова поступил в суд в ноябре 2023 года, состоялось два заседания суда, после чего рассмотрение дела было начато с начала, в связи с вступлением в процесс "третьего лица", после чего прошли еще два заседания, последнее из них было назначено на сегодня. Интересы Амаханова в суде представлял адвокат Арсен Шабанов.

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