Дело избитого силовиками пенсионера из Дербента дошло до суда

01 апреля 2022, 04:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Дербента Темирхан Амаханов набросился на полицейских с ножом и топором, когда они приехали по вызову, заявили потерпевшие и свидетели в суде. Амаханов отказался признать свою вину и пожаловался, что его здоровье ухудшается, а виновные в его избиении силовики так и не понесли наказания.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Дербента Темирхан Амаханов был обвинен в оскорблении и угрозах применения насилия к полицейским, против которых на протяжении нескольких лет пытался возбудить уголовное дело за превышение полномочий. Следствие сочло правомерными действия силовиков, которые ворвались в дом Амаханова и стреляли в него.

В марте 2020 года Темирхан Амаханов рассказал "Кавказскому узлу", как в апреле 2016 года к нему в дом, выломав входную дверь, ворвались двое полицейских. Он связал это с тем, что активно выступал вместе с некоторыми соседями против строительства многоэтажки. По его словам, силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Несколько лет Амаханов пытался возбудить уголовное дело против этих сотрудников, и только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя полицейских привлекли за превышение должностных полномочий.

Темирхан Амаханов не признал вину в суде

31 марта Дербентский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 65-летнего Темирхана Амаханова, обвиняемого в угрозах применения насилия и оскорблении сотрудников полиции. Состоялось первое заседание. Еще до начала заседания судья Джанбулат Гаджиев дал указание судебным приставам не допускать зал заседаний корреспондента "Кавказского узла", прибывшего в Дербент для освещения процесса, при этом разрешив присутствовать в зале двум родственникам Амаханова. Адвокат обвиняемого Арсен Шабанов выступил с устным ходатайством о допуске журналиста, однако и на это председательствующий ответил отказом, мотивировав свое решение тем, что "в присутствии журналиста Амаханов будет буйно вести себя".

Заседание суда продлилось около двух часов, в ходе него были допрошены потерпевшие, два свидетеля обвинения, рассказал после суда адвокат Шабанов. "Потерпевшие подтвердили версию обвинения, заявив, что подсудимый бросался на них с ножом и топором. Обвинение привлекло порядка 15 свидетелей, в основном это сотрудники полиции, а также два человека, которые именно в тот момент случайно оказались в подъезде моего подзащитного, хотя сами и не живут в этом доме. Наша позиция не изменилась – вину мы не признаем", – пояснил защитник корреспонденту "Кавказского узла".

События, которые легли в основу обвинительного заключения Амаханову, произошли в апреле 2016 года, но дело было возбуждено только в декабре 2020 года. Потерпевшими по делу признаны двое сотрудников полиции. По версии следствия, участковый полиции вместе с дежурным водителем-полицейским выехали на вызов Амаханова, который позвонил в полицию и выразил "недовольство, что не принимаются меры по факту незаконного строительства возле его многоэтажного жилого дома".

По версии следствия, Амаханов стал выражать участковому свое недовольство, "сопровождавшееся нецензурной бранью", а на замечания полицейского не отреагировал и высказывал в его адрес угрозы применения насилия. "Для реальности восприятия угроз взял в руки топор и угрожал им причинением (участковому) телесных повреждений", – сказано в обвинительном заключении, с которым удалось ознакомиться корреспонденту "Кавказского узла". Полицейский, как отмечено в документе, "опасаясь за свою жизнь", покинул квартиру Амаханова и вызвал подкрепление.

Вместе с прибывшим нарядом участковый потребовал от пенсионера проехать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"В ответ на законные требования представителя власти Амаханов вновь стал высказывать в адрес участкового угрозы применения насилия, схватился за рукоятку табельного пистолета полицейского, угрожая, что выстрелит. (Участковый) при этом оттолкнул Амаханова от себя. После этого, Амаханов с целью устрашения, взял в руки нож, высказывал угрозы его применения в отношении (сотрудников полиции), размахивал перед ними ножом", – сказано в документе.

Чтобы успокоить мужчину, участковый сделал три "предупредительных выстрела в сторону" и только после этого, как считает обвинение, Амаханов бросил нож и "прекратил свои противоправные действия".

Защита Амаханова направила жалобу в ЕСПЧ

Амаханов свою вину не признает. В конце прошлого года, адвокатом была подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) с требованием прекратить уголовное преследование его подзащитного. "Жалоба зарегистрирована в феврале, суд ее должен еще коммуницировать и потом рассмотреть. Пока что решения ЕСПЧ обязательны к выполнению. По тем нарушениям, которые были допущены в период, когда Россия еще состояла в Совете Европе, решения должны быть исполнены", – пояснил Арсен Шабанов.

16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с выходом России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб из России. 24 марта суд сообщил, что продолжит рассмотрение жалоб из России о нарушении Конвенции по правам человека до 16 сентября.

Темирхан Амаханов с 2016 года пытается привлечь сотрудников полиции к ответственности за то, что они ворвались в его дом поздно ночью, выломав входные двери. По его словам, тем вечером он действительно звонил в полицию, чтобы они приостановили строительство многоэтажного дома во дворе его дома. До этого жильцы из близлежащих домов обращались в различные инстанции, чтобы начатое строительство признали незаконным. Они собрали 70 подписей под обращением с требованием запретить строительство, так как оно, по их мнению, возводится с нарушением строительных норм.

"Примерно в 23 часа 3 апреля 2016 года я услышал сильные удары во входную дверь квартиры. Выйдя в коридор, я увидел лежащую на лестничной площадке свою жену, рядом стояли два сотрудника полиции, двери были сорваны с петель. Я помог жене подняться и провел ее в комнату, положил на диван, а когда хотел вернуться, то подошедший сотрудник полиции ударил меня электрошокером в область сердца. От разряда тока я упал, полицейский начал душить меня", – пояснил Амаханов в жалобе генеральному прокурору России, направленной в феврале.

Со слов Амаханова, ему удалось оттолкнуть полицейского, уже на пороге сотрудник полиции достал пистолет и произвел три выстрела, которые попали в стену, одна из пуль повредила лежавший на столе ноутбук. Полицейские покинули квартиру Амаханова, после чего он уже вызвал скорую помощь и следственную группу.

Амаханов указал, что на протяжении трех лет следствие не находило оснований для привлечения сотрудников к ответственности. Проводившиеся проверки заканчивались постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Амаханов их каждый раз обжаловал, материалы направлялись на повторное расследование. И только в ноябре 2019 года полицейским предъявили обвинение по 286 статье УК РФ (превышение должностных полномочий) за применение электрошокера и выстрелы в квартире, но вскоре дело было возвращено на дополнительное расследование. А 22 ноября 2020 года дело в отношении двух сотрудников полиции, которые сейчас проходят в качестве потерпевших, прекратили "за отсутствием состава преступления".

Темирхан Амаханов считает, что уголовное дело об оскорблении и угрозах полицейским возбуждено для того, чтобы оказать на него давление по делу, в котором он проходит потерпевшим. "Вместо того чтобы извиниться за то происшествие, они, подключив, свои родственные связи в органах прокуратуры, следствия, МВД пытаются меня обвинить в том, чего не было", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В начале 2021 года в Дербентском горсуде началось рассмотрение дела в отношении двоих полицейских, которые обвиняются в избиении Амаханова сначала при задержании, а затем в отделе полиции. Из полиции Амаханов был госпитализирован. Врачи ему удалили селезенку, были зафиксированы "разрыв стенки тонкой кишки" и закрытый перелом пальца. Обвиняемые на суде не признали вину и заявили, что обвинение против них построено на лжесвидетельстве. Потерпевший считает, что в избиении принимали участие и другие сотрудники.

Рассмотрение этого уголовного дела продвигается медленно, подчеркнул адвокат Арсен Шабанов. "Процесс до сих пор на стадии допроса свидетелей обвинения. Он затянулся, так как судьи брали самоотвод, вызываемые свидетели не всегда являются на заседание, и заседания переносятся", – объяснил он.

В результате травм, полученных в 2017 году, здоровье Темирхана Амаханова серьезно ухудшилось. Сейчас он оценивает состояние как среднее, у него непрекращающиеся боли в левой части тела. Последний раз, по его словам, он прошел курс лечения, но от этого состояние только ухудшилось, боль начала отдавать и в ногу, поэтому он прекратил лечение.

Соседи Амаханова продолжили добиваться сноса самостроя

Обращения с требованием остановить незаконную стройку во дворе дома Амаханов с соседями продолжил писать и после инцидента с полицейскими. В ответе мэрии от 25 октября 2017 года (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), городские власти признали, что в районе дома №15 по улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии (ДСД) каркас многоквартирного дома возводится самовольно. 11 июля 2017 года отделом по делам архитектуры и градостроительства Дербента было выдано предписание застройщику остановить все работы и снести незаконное возводимое строение, следует из документа.

"В связи с тем, что предписание проигнорированы и не исполнены, подготовлен соответствующий материал и передан в отдел правовой и кадровой работы для составления искового заявления и направления в суд", – сказано в документе, подписанном заместителем главы администрации города.

В электронной картотеке Дербентского горсуда есть как минимум восемь исковых заявлений администрации Дербента к застройщику, генеральному директору "ООО "Еврострой" Казбеку Асланову относительно дома по улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, передал корреспондент "Кавказского узла".

15 февраля 2018 года суд принял заочное решение об удовлетворении иска мэрии к Асланову и обязал застройщика снести за свой счет объект капитального строительства, расположенный по улице 345-й ДСД. Мэрия тогда указала в иске, что "ответчиком самовольно, без оформления в установленном порядке проектно-сметной, разрешительной документации и отвода земельного участка ведется строительство многоэтажного жилого дома".

Однако уже в марте 2018 мэрия повторно обратилась в суд с аналогичным иском, но представитель истца отказался от требований. Выяснилось, что разрешение на строительство семиэтажного многоквартирного дома все же выдавалось отделом архитектуры и градостроительства еще до подачи первого иска о сносе, и о данном обстоятельстве мэрии стало известно после вынесения судом заочного решения о сносе самовольной постройки, следует из решения, опубликованном на сайте суда. Суд прекратил производство по иску администрации. Два последующих заявления мэрии, поданные в суд в ноябре 2019 года и в июле 2020 года были возвращены истцу.

В октябре 2020 года мэрия Дербента вновь обратилась с иском в суд к Асланову, но уже "о признании объекта капитального строительства в виде восьмого и девятого этажей многоэтажного многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и сносе верхних этажей". Тогда суд определил оставить без рассмотрения исковое заявление, так как стороны "не явились в суд по вторичному вызову".

В июле 2021 года мэрия снова подала иск к тому же застройщику "о признании самовольной постройкой восьмого и девятого этажа семиэтажного многоквартирного жилого дома с подвалом, расположенного по улице 345 ДСД, 15 "М", и обязании демонтировать восьмой и девятый этаж вышеуказанного многоквартирного дома". По нему заседания назначались шесть раз, но ни на одно из них стороны не явились. А так как стороны не просили о рассмотрении дела в их отсутствие, суд определил 8 октября 2021 года оставить заявление без рассмотрения.

В картотеке дел Дербентского горсуда имеется также информация об очередном иске к Асланову, поданного мэрией 5 марта, судебное заседание по нему назначено на 4 апреля.

Строящийся дом находится прямо возле небольшой детской площадки, вокруг которой располагаются пятиэтажные многоквартирные дома. Возведение каркаса дома практически завершено, осталось уложить кладку нескольких стен на верхнем этаже. Крыша дома уже постелена. Дом восьмиэтажный, нижний этаж имеет панорамные окна. В одном из этих помещений располагается офис продаж строительной компании ООО "Еврострой". На окно офиса наклеен большой плакат проекта дома, который по виду похож на уже построенный, но в нем девять этажей с мансардой. Указанные два телефонных номера строительной фирмы оказались выключены, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте строительства.

В мэрии Дербента отказались давать устный комментарий относительно возводимого дома. Сотрудник администрации заявил, что для получения комментария в мэрию необходимо направить письменный запрос, передал корреспондент "Кавказского узла".

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