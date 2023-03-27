Саакашвили удостоен премии норвежских консерваторов за демократию

27 марта 2023, 01:54

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Консервативная партия Норвегии вручила бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили премию имени со-основателя партии Сьюра Линдебрекке за демократию. Получали ее сын Саакашвили Николоз и мать Гиули Аласания.

Как писал "Кавказский узел", состояние здоровья Саакашвили еще больше ухудшилось, сообщил невролог Тенгиз Цуладзе. 27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. В клинике "Вивамед", где проходит лечение Саакашвили, заявили, что он отказывается выполнять рекомендации врачей, из-за чего клиника намерена отказаться от его лечения.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Михаил Саакашвили был удостоен премии имени Сьюра Линдебрекке за демократию и защиту прав человека (Sjur Lindebraekke prize for democracy and human rights) - со-основателя консервативной партии Норвегии. На церемонии вручения премии выступил его сын Николоз Саакашвили. который зачитал письмо от отца. Также на премии присутствовала мать бывшего президента Гиули Аласания.

В письме, которое зачитал Николоз Саакашвили, говорится, что "демократические ценности находятся под угрозой". "Демократические ценности нуждаются в защите и непоколебимой приверженности со стороны свободного мира. Атаки на них принимают разные формы, занимают разное время и проявляются в разных направлениях, но их цель, заявленная цель, всегда одна – подорвать свободу слова, свободную прессу и демократические ценности в целом", - написал Саакашвили, который также выразил уверенность, что в конечном итоге общество придет "к всеобщей свободе и справедливому миру".

26 марта Саакашвили в клинике посетили представители Комитета Совета Европы против пыток, они провели там несколько часов и запросили медицинские заключения. Комментировать увиденное и содержание документов они не стали, передает "Мтавари Архи".

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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