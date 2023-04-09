Оппозиционеры на митинге в Тбилиси выдвинули требования к властям

09 апреля 2023, 21:32

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Участники протеста выдвинули требования к властям страны, заверив, что будут бороться до тех пор, пока они не будут выполнены. Оппозиционная партия «Единое национальное движение», организовавшая акцию протеста, призвала к объединению все политические силы. Однако несколько оппозиционных партий проигнорировали призыв выйти на акцию.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня днем участники акции в поддержку евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели около здания парламента.

3 апреля председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия выполнила большинство рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, но радикалы специально поляризуют общество, мешая стране. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи не исключили, что Грузия получит статус кандидата уже в этом году, но указали на нерешенные проблемы, которые ставят под сомнение перспективу евроинтеграции страны.

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили на акции протеста озвучил четыре требования властям страны, без которых Грузия не сможет продолжить евроинтеграцию и получить статус страны кандидата в члены ЕС. Митингующие потребовали освобождение те, кого считают политзаключенными - участника мартовских акций протеста Лазара Грегориадиса, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и генерального директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия. Также они потребовали отправить в отставку коррумпированных судей, а также провести деолигархизацию, реформу суда и избирательной системы. Эти условия обозначил Евросоюз как необходимые для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

«Я призываю все партии и партийных лидеров отложить свои интересы, начать дискуссию и бороться за европейское будущее страны, получение статуса страны кандидата в члены Евросоюза. Борьба будет вестись до победы, это очень сложно, но дистанция короткая», - заявил Хабеишвили на акции протеста, трансляцию которой в прямом эфире организовала телекомпании «Мтавари архи».

«Мы должны встать и защитить европейское будущее нашей страны, несмотря на разные позиции... Получить статус кандидата невероятно, не освобождая политических заключенных", - заявила депутат парламента Ана Цителидзе в эфире телекомпании "Рустави-2".

"У нас не должно быть политических заключенных", - также заявил председатель партии «Право и справедливость» Тако Чарквиани.

Власти страны исключительно на публику говорят о «любви к Западу» и желании вести страну в этом направлении, в реальности же у них пророссийский настрой, заявил выступивший перед собравшимися депутат парламента Грузии, лидер движения «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Наше присутствие здесь (на акции протеста) гарант того, что мы с этим не смиримся. Мы хотим в Евросоюз и НАТО и восстановление исторической перспективы», - заявил он.

В акции протеста приняли участие не только жители Тбилиси, но и жители других регионов страны. Количество митингующих, по оценкам полиции, достигало несколько тысяч, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Отметим, что оппозиционная партии «Лело» и сторонники бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии не присоединились к митингу.

«Наша команда не присоединяется к этой акции», - сказала член партии "За Грузию" Анна Бучукури в эфире "ТВ Формула".

"Лело" не будет присутствовать на митинге, потому что сегодня важно почтить память граждан, погибших 9 апреля 1989 года", - заявил перед начало акции один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и советской армии, из-за действий военных и возникшей давки погибли, по разным оценкам, от 19 до 21 человека и несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" о событиях в Тбилиси.

Напомним также, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Грузинская оппозиция назвала это победой общественности, а правящая партия заявила, что пошла на уступки ради стабильности в стране. Реакция представителей российской власти на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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