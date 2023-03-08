Участницы женского марша в Тбилиси выступили против закона об иноагентах

08 марта 2023, 16:31

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Марш "Женщины против тотального контроля" стартовал в Тбилиси. Активистки направились к парламенту, требуя не допустить принятия закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта силовики в Тбилиси применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели, всего задержаны 66 человек. Часть демонстрантов оставались на месте акции до утра, оппозиция пообещала продолжить акции. Глава парламента сообщил, что текст законопроекта отправлен в Венецианскую комиссию.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, после чего будут еще два слушания в парламенте, сообщили в парламенте.

Сегодня, 8 марта, в Международный день прав женщин, в Тбилиси и других городах Грузии проходит марш "Женщины против тотального контроля!".Из-за женского марша в Тбилиси был перекрыт проспект Руставели, сообщила Netgazeti.

По словам организаторов, в марше принимают участие все те, чью жизнь значительно ухудшит принятие закона об иноагентах. Организаторы подчеркивают, что люди, прошедшие через насилие, а также жители регионов, мигранты, этнические и религиозные меньшинства, матери-одиночки, родители детей с ограниченными возможностями, люди в преклонном возрасте и другие группы населения получают очень важную поддержку при помощи неправительственных организаций. Если закон будет принят, будет ограничена деятельность таких организаций, при этом будут ликвидированы и независимые СМИ, которые могли бы освещать эту ситуацию, отметили организаторы акции в своем манифесте.

В Тбилиси марш стартовал на площади Республики, оттуда демонстранты направились к парламенту. У здания парламента собравшиеся их приветствовали криками "Грузия!"", передает "Интерпрессньюс".

Как следует из видео, демонстранты идут с флагами Евросоюза, под барабанный бой и скандируют лозунги "Нет русскому закону". В руках участницы акции держат плакаты "Наши права в опасности", "Встань на правильную сторону истории" и другие. На акции присутствует большая группа журналистов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале RusNews.

Аналогичные акции проходят в Гори, Батуми, Кутаиси, Ахалкалаки, Зугдиди и Телави, сообщило издание Qartli.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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