Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

09 апреля 2023, 20:57

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9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток".

Ситуация в Грузии в начале 1989 года

18 марта 1989 года в Абхазии в селе Лыхны прошел митинг, на котором местные жители потребовали выхода из Грузии и вхождения в состав РСФСР. Это привело к серьезному обострению внутриполитической обстановки в Грузии.

4 апреля в Тбилиси начался бессрочный митинг, организованный полуподпольными оппозиционными объединениями во главе с будущим президентом Грузии Звиадом Гамсахурдий, Мерабом Коставой, Ираклием Церетели и Георгием Чантурией. В диалог с оппозицией власти республики не вступали . В ходе акции появились и лозунги, направленные против руководства СССР: "Долой коммунистический режим!", "Долой русский империализм!", "СССР – тюрьма народов!", "Долой Советскую власть!"

Общее количество участников митингов на ограниченных территориях у Дома правительства и здания телестудии составило по приближенным оценкам 8-10 тысяч человек .

Руководство МВД Грузии ставило вопрос о пресечении митинга, но руководство республики пришло к выводу, что ситуация выходит из-под контроля, и справиться с массовыми выступлениями наличными силами внутренних войск и милиции невозможно.

7 апреля состоялось совещание в ЦК КПСС, на котором было признано необходимым удовлетворить просьбу руководства республики и оказать помощь по нормализации обстановки в республике. Направление в Грузию подразделений внутренних войск, специальных подразделений милиции и войск Советской Армии проводилось на основании санкции совещаний в ЦК КПСС, что противоречило действующему законодательству, согласно которому право принятия подобных решений принадлежало не партийным, а соответствующим государственным органам .

Подготовка операции

7-8 апреля в Тбилиси были переброшены четвертый мотострелковый полк Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (650 человек), полк ВДВ (440 человек), бойцы Пермского и Воронежского ОМОН (160 человек) и 450 курсантов Горьковской высшей школы МВД .

К операции были привлечены восьмой мотострелковый полк, дислоцированный в Тбилиси (650 человек), и бойцы МВД Грузинской ССР (250 человек). Всего к участию в операции привлекались около 2550 человек, шесть бронетранспортеров (БТР), восемь боевых машин десанта (БМД), четыре пожарных машины и два санитарных автомобиля. Фактически в разгоне митинга участвовали около 900 военнослужащих - солдаты дивизии Дзержинского и рота десантников.

Руководство подготовкой и проведением операции по пресечению митинга и разработка плана операции были возложены на командующего ЗакВО генерал-полковника И.Н. Родионова.

Вечером 8 апреля председатель Совмина Грузии Зураб Чхеидзе издал предписание республиканскому МВД "с привлечением военнослужащих внутренних войск и Советской Армии принять меры по удалению митингующих с территории, прилегающей к Дому правительства". Действовать решили перед рассветом, когда, по мнению организаторов, на площади должно было остаться мало народу.

Днем провели демонстрацию силы - по городу проехали танки, а в воздухе барражировали вертолеты. Вопреки расчетам, люди, наоборот, валом повалили на площадь, и к ночи там собралось около 10 тысяч человек. Участники митинга построили на прилегающих улицах баррикады, использовав для этого 29 грузовиков и троллейбусов.

Несмотря на то, что события пошли не по сценарию, операцию решили не переносить .

Трагические события 9 апреля 1989 года

В 02.50 начальник УВД Тбилиси в мегафон потребовал от митингующих разойтись. В 03.45 с аналогичным призывом обратился патриарх-католикос Илия II.

К 03.30 на площади Ленина в Тбилиси сосредоточились войска, на которые возлагалась задача вытеснения митингующих с площади перед Домом правительства и вдоль проспекта Руставели до площади Республики.

С выходом войск на исходные позиции митингующие начали покидать площадь, однако достаточного времени на их рассредоточение предоставлено не было. Не было учтено также и то, что почти все выходы с площади были перекрыты автотранспортом.

В 04.05 на проспекте Руставели в районе Дома правительства появились четыре БТР. Вслед за бронетехникой шли войсковые цепи.

Войсковые цепи начали теснить митингующих, как к Дому правительства, так и вдоль проспекта Руставели. При этом большая часть участников митинга, находящихся с левой стороны Дома правительства, продолжала оставаться на месте, невольно мешая свободному выходу теснимых с фронта людей. В это время первый батальон восьмого МСП начал движение на площадь с улицы Чичинадзе. В результате в районе левого газона скопилось большое количество митингующих, возникла давка.

Против участников митинга "силами вытеснения" были применены резиновые дубинки, "спецсредства" – отравляющие вещества, такие как газ "Черемуха" различных модификаций и газ Си-Эс, малые пехотные лопатки и в одном случае (по заключению судебно-медицинской экспертизы) огнестрельное оружие .

В свою очередь по мере возрастания сопротивления участники митинга использовали против "сил вытеснения" подручные предметы .

Вытеснение митингующих завершилось к 04.21.

10 апреля Грузию охватила всеобщая забастовка и протестные марши. В Тбилиси прибыли члены Политбюро ЦК КПСС Эдуард Шеварднадзе и Георгий Разумовский, в городе был введен комендантский час. Только концу апреля сняли режим чрезвычайного положения, а лидеров неформальных организаций, арестованных сразу после столкновений, освободили без предъявления обвинений .

Жертвы

В результате трагических событий 9 апреля 1989 года погибли 19 человек, 16 из них - женщины. 16 участников митинга погибли на месте происшествия, еще трое скончались в больнице. По другим данным, число погибших - 21 человек.

В первые часы после разгона митинга были госпитализированы 183 его участника. Около 300 человек отравились газами, 290 были травмированы, из них 21 - ударами лопаток, один получил огнестрельное ранение в голову.

По данным следственной комиссии Верховного Совета Грузинской ССР, в течение месяца за медицинской помощью обратились 4035 человек.

Генпрокуратура СССР сочла эти данные завышенными, поскольку многие граждане обращались к врачам неоднократно, и привела меньшую цифру - 2129 человек.

МВД СССР сообщило о 69 травмированных военнослужащих, министерство обороны - о 152 (132 солдатах и офицерах внутренних войск и 20 десантниках), из которых соответственно 22 и четверо были госпитализированы.

Кроме того, получили травмы 37 тбилисских милиционеров, из них 22 - от рук военнослужащих.

Расследование

Для расследования тбилисских событий 9 января 1989 года Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, председателем которой стал Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов .

На I съезде народных депутатов СССР для расследования трагических событий в Тбилиси была создана комиссия во главе с Анатолием Собчаком. В выводах комиссии, представленных II съезду депутатов в декабре 1989 года, значилось, что применение силы было избыточным, а политические средства урегулирования конфликта - далеко не исчерпанными.

Согласно докладу комиссии, многочисленные жертвы - результат плохого планирования операции, прежде всего того, что не были приняты в расчет многочисленность митингующих и то, что большинство выходов с площади были забаррикадированы, что вызвало давку и панику. По мнению комиссии, не было необходимости привлекать к операции десантников, обученных воевать с противником, а не поддерживать общественный порядок.

Генпрокуратура СССР провела собственное расследование, целиком возложив вину на организаторов и участников митинга. По данным, полученным в результате этого расследования, грузинская оппозиция планировала на 9 апреля абхазский и осетинский погром, а на 14 апреля - силовой захват власти в республике. По данным Генрокуратуры, участники митинга оказали "ожесточенное вооруженное сопротивление", однако в том же отчете указано, что их "оружием" были камни, палки от разломанных скамеек и штакетников и кулаки. Против Гамсахурдии, Коставы, Церетели и Чантурии прокуратура Грузии возбудила уголовное дело, однако 5 февраля 1990 года оно было прекращено "ввиду изменения обстановки" (в отношении Коставы - в связи с его смертью) .

Память

В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.

В апреле 2019 года комиссия по наименованию и символике горсовета Тбилиси (сакребуло) вынесло решение о присвоении улицам в столице Грузии имен женщин, погибших 9 апреля. В частности, по инициативе комиссии предусмотрено, что шесть мест, расположенных в Чугуретском районе, будут носить имена погибших 9 апреля женщин: Мзии Джинчарадзе, Тамуны Долидзе, Тины Энукиддзе, Мананы Лоладзе, Элисо Чипашвили, Тамары Мамулашвили.

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