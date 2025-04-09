Близкие политзаключенных остались на ночь у парламента Грузии

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Участники ежедневной акции протеста в Тбилиси почтили память погибших 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели, а родственники политзаключенных остались возле мемориала на ночь, призвав сограждан снова прийти к нему днем.

Как писал "Кавказский узел", семьи оппозиционеров, арестованных в связи с участием в проевропейских протестах, объединились в общественное движение, чтобы добиваться освобождения узников совести. 2 апреля они заявили, что с 8 апреля готовы начать у парламента в Тбилиси круглосуточную акцию.

Участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Вечером 8 апреля участники ежедневной акции у Общественного вещателя Грузии и нескольких протестных шествий, в том числе марша солидарности студентов и марша представителей медиа, собрались на проспекте Руставели, перекрыв движение в 132-й вечер подряд. Они присоединились к участникам акции, организованной на проспекте Руставели родителями политзаключенных, сообщил телеканал Mtavari Arkhi.

Собравшиеся почтили у мемориала близ здания парламента память погибших 9 апреля 1989 года минутой молчания. Родные политзаключенных и их сторонники объявили, что остаются на ночь у этого мемориала, передает Netgazeti.

Мать политзаключенного Торнике Гошадзе заявила журналистам, что основатель “Грузинской мечты” Бидзина Иванишвили “сегодня делает то же самое, что российская армия сделала 9 апреля”. “Страна, которую он огородил и превратил в свой огород, ему не принадлежит”, - цитирует ее слова Pirveli.

Брат политзаключенного Онисе Цхададзе призвал граждан Грузии прийти 9 апреля к мемориалу. “Мы будем бороться до конца, мы никуда не уйдем”, - заявил Сандро Цхададзе.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

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