Активисты перекрыли проспект в центре Тбилиси

09 апреля 2023, 17:46

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Участники акции в поддержку евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели около здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия выполнила большинство рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, но радикалы специально поляризуют общество, мешая стране. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи не исключили, что Грузия получит статус кандидата уже в этом году, но указали на нерешенные проблемы, которые ставят под сомнение перспективу евроинтеграции страны.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Акция протеста началась сегодня перед зданием парламента Грузии, ее участники указали властям на необходимость выполнить условия Евросоюза, необходимые для получения Грузией статуса страны кандидата в члены ЕС. Кроме того, протестующие требуют перевода в зарубежную клинику для лечения Михаила Саакашвили и освобождения из заключения генерального директора телекомпании «Мтавари архи» Нику Гварамию.

Перед зданием парламента собрались несколько сотен человек, они перекрыли движение транспорта по проспекту Руставели. Также несколько сотен студентов столичных вузов организовали шествие по проспекту к зданию парламента, передал корреспондент «Кавказского узла».

Акцию в поддержку евроинтеграции сегодня анонсировала оппозиционная партия "Единое национальное движение", информирует "ИнтерпрессНьюс". "Исторический выбор Грузии должен стать реальностью – независимое грузинское государство должно стать полноправным членом Европы! Для этого Грузии необходимо воспользоваться возможностью и получить статус страны-кандидата в ЕС. «Русская мечта» (правящая партия "Грузинская мечта, которую оппозиционеры упрекают в пророссийской политике. – Прим. "Кавказского узла") целенаправленно отдаляет Грузию от Европы, намеренно не выполняет 12 обязательств, взятых перед Евросоюзом, потому что у нее нет политической воли приблизить Грузию к Европе", - процитировало обращение "ЕНД" агентство.

Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Грузинская оппозиция назвала это победой общественности, а правящая партия заявила, что пошла на уступки ради стабильности в стране. Реакция представителей российской власти на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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