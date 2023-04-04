Поляризация общества становится препятствием на пути евроинтеграции Грузии

04 апреля 2023, 06:35

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Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия выполнила большинство рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, но радикалы специально поляризуют общество, мешая стране. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи не исключают, что Грузия получит статус кандидата уже в этом году, но есть еще много нерешенных проблем, которые ставят под сомнение европейскую перспективу страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза, на выполнение этих рекомендаций отведено шесть месяцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. 23 июня 2022 года Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», депутат парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 3 апреля в эфире телекомпании «Имеди», что страна выполнила 10 из 12 рекомендаций Евросоюза.

«Осталось выполнить две, все остальное сделано и это сделали без участия радикальной оппозиции… И они будут выполнены в соответствующие сроки», - сказал Кобахидзе.

По его словам, одним из важных условий является искоренение поляризации в грузинском обществе, а радикалы, усиливающие эту поляризацию, наносят умышленный ущерб европерспективам Грузии. "В их интересах, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Они прямо рассчитывают на то, что в декабре Евросоюз снова примет несправедливое решение, и они должны использовать это, по их расчетам, для дестабилизации ситуации и смены власти. Поэтому они полностью сосредоточены не на том, чтобы страна получила статус кандидата, а наоборот", - приводит его слова издание.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские эксперты по международным вопросам не исключили, что Грузия получит статус кандидата в члены Европейского союза в конце года, но, скорее, исходя из политических соображений.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили обратил внимание на то, что в соответствии с 12 условиями Евросоюза все законы, предварительно одобренные Венецианской комиссией, должны быть приняты, а по вопросам деолигархизации и политической деполяризации должны, как минимум, быть начаты процессы по разрешению этих проблем.

«К примеру, судебная реформа. Возможно, что полностью провести реформу не успеют. До осени Еврокомиссия должна дать окончательную рекомендацию. Если увидят, что есть наработки, есть законопроекты, стратегия и видение, как все изменить и привести в соответствии со стандартами Евросоюза, то есть вероятность, что посчитают это условие выполненным», - сказал он.

Однако, по его словам, по ряду вопросов сложно оценить прогресс. Среди них - административная реформа эффективности государственных институтов. Также есть вопросы, которые трудно разрешить, например, политическая деполяризация. До сих пор все законы единолично принимались «Грузинской мечтой», оппозиция практически всегда вступала против, а правящая партия блокировала все инициативы оппозиции. Если правительство и парламент продемонстрируют, что учитывают мнение гражданского общества, то и этот вопрос сочтут решенным.

Гоголашвили отметил, что в связи с рекомендацией о вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений обращает на себя внимание попытка принятия закона об иноагентах, но положительно может быть расценено то, что власти отказались его принимать, прислушавшись к людям.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. Голосование по второму законопроекту – "О регистрации иностранных агентов" – было намечено на 9 марта. После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти Грузии заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. 10 марта после прошедших в Тбилиси протестных акций депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против принятия законопроекта об иностранных агентах и сняли с рассмотрения законопроект "О регистрации иностранных агентов".

Гоголашвили обратил внимание, что одно из условий ЕС – свобода СМИ. При этом, к примеру, в заключении находится генеральный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия. Также остро стоит и вопрос заключения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и состояния его здоровья.

Эксперт также напомнил, что в 2020 году Евросоюз принял новую методологию расширения, согласно которой статус кандидата в члены может быть отозван или приостановлен, если в стране-кандидате будут выявлены несоответствия ценностям Евросоюза.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили считает, что на европейских политиков произвели впечатления акции протеста, проведенные 7-9 марта и укрепившие их во мнении о предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС. Также положительную роль сыграло то, что власти быстро, за 72 часа изменили свою позицию и законопроект об иноагентах был отклонен.

«Настораживает риторика, с которой провали законопроект – намерения проводить консультации с населением и убедить их в нужности этого закона. Кроме того, заслуживает занесения в Книгу рекордов Гиннеса то, что за этот законопроект в первом чтении парламента проголосовали «за» 78 депутатов, эти же самые люди воздержались при голосовании, тем самым провалив его. Одна и та же группа людей за 72 часа приняла диаметрально противоположные решения - такого еще нигде не было. Это дает основания предполагать, что эти люди принимают решения, не исходя их своей позиции и ценностей, а на основании других соображений», - сказал он.

Кроме того, по мнению Чечелашвили, на решение Евросоюза повлияет дело Саакашвили, которое может стать важным фактором. Евросоюз положительно оценит отсрочку его наказания и лечение за границей.

Также, по словам эксперта, вопрос заключения гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамии не сочетается с рекомендацией ЕС об обеспечении свободы СМИ. «Ника Гварамия воспринимается в Европе, как человек несправедливо заключенный. Его там называют политзаключенным», - сказал Чечелашвили.

Сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти считает, что мало принять соответствующий закон, который поможет Грузии получить статус кандидата, важно и исполнять его. «Согласно Конституции, есть и свобода выражения, собрания и слова… Они есть на бумаге. Но все - и в Грузии, и за рубежом - знают, что это формальность. Законы нужно не только принимать, но и демонстрировать готовность и желание все это выполнять. Власти не готовы жить по европейским стандартам», - сказал он.

По словам Жгенти, «наглядным примером» стал законопроект об иноагентах, который пытались принять в противовес одному из условий ЕС, несмотря на то, что в грузинском законодательстве уже есть все механизмы контроля. «Грузинская мечта» все делает наоборот, чтобы как-то умудриться и убить всякую перспективу евроинтеграции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако есть шанс на то что, исходя из геополитической ситуации, ЕС на что-то закроет глаза, чтобы не оставить Грузию вне игры», - сказал эксперт.

По его мнению, один из вопросов, неприемлемый для ЕС - вопрос Саакашвили, который может оказать существенное решение на принятие решения, а также вопрос уголовного преследования гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия.

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