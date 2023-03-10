Грузинские депутаты отклонили закон об иноагентах

10 марта 2023, 11:26

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Депутаты парламента Грузии проголосовали против принятия законопроекта об иностранных агентах.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта партия "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах, чтобы проголосовать против него, так как процедура отзыва к нему неприменима. Парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию, куда был отправлен законопроект, не рассматривать его.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. Голосование по второму законопроекту – "О регистрации иностранных агентов" – было намечено на 9 марта. После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти Грузии заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. В законе не предусмотрен механизм отзыва законопроекта, за который уже проголосовал парламент, указал представитель НПО "Ассоциация реформ Грузии" Серги Капанадзе.

Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах, сообщает сегодня "Коммерсант". "Тридцать пять депутатов против [законопроекта], один — за", - приводит издание слова спикера парламента Шалвы Папуашвили.

Пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали против принятия законопроекта, тем самым официально отозвав его, прошло "в считанные минуты", пишет "Интерфакс".

На пленарном заседании парламент отклонил во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», информирует сегодня на своем сайте телекомпания "Имеди".

Кроме того, инициаторы отозвали из парламента Грузии законопроект «О регистрации иностранных агентов», письменное обращение об этом от депутатов от «Силы народа» было представлено на заседании и удовлетворено, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, МВД сообщило, что 7 и 8 марта на акциях протеста в Тбилиси были задержаны 133 человека. 9 марта участники очередного митинга потребовали освободить всех задержанных. В тот же день полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных. Под стражей остался лишь обвиняемый в нападении на силовика, сообщило МВД.

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