"Грузинская мечта" пояснила механизм отзыва законопроекта об иноагентах

09 марта 2023, 17:39

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Партия "Грузинская мечта" вынесет на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах, чтобы проголосовать против него, так как процедура отзыва в данном случае неприменима, сообщил лидер фракции.Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" потребовал письменного заявления с подтверждением этого намерения и освобождения всех задержанных в ходе протестов. Парламент Грузии опубликовал текст письма в Венецианскую комиссию с просьбой не рассматривать законопроект.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах. После этого в Тбилиси начались акции протеста. 8 марта противники законопроекта взяли в кольцо здание парламента, они провели около здания парламента минувшую ночь. Сегодня, на фоне акции протеста, власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах. Посольство ЕС в Грузии поддержало это решение. Между тем юристы скептически оценили заявление об отзыве законопроекта. Представитель НПО "Ассоциация реформ Грузии" Серги Капанадзе подчеркнул, что в законе не предусмотрен механизм отзыва законопроекта, за который уже проголосовал парламент.

Депутаты парламента Грузии 7 марта одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. Голосование по второму законопроекту – "О регистрации иностранных агентов" – было намечено на 9 марта.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" вынесен законопроект об иноагентах на первое же заседание парламента, чтобы его проголосовать против него, поскольку другого процедурного пути нет, сообщил лидер парламентской фракции партии Мамука Мдинарадзе.

"Законопроект будет провален на первом же заседании парламента, которое будет проведено по регламенту. Законопроект можно отозвать до рассмотрения в первом чтении, после слушания это сделать уже нельзя, также как и провести в ускоренном режиме. Это чистой воды технический вопрос", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова политика в эфире "Мтавари архи"

Мдинарадзе отметил, что решающим фактором при принятии стала обеспокоенность за жизнь и здоровье людей, которые принимали участие в акциях против закона. На акциях протеста оппозиция задействовала в своих интересах молодежь, заявил глава фракции, возложив ответственность за противостояние с силовиками на всех, кто призывал протестующих к действиям.

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили потребовал от "Грузинской мечты" представить письменное заявление о намерении провалить законопроект, так как, по его словам доверия правящей партии нет.

Кроме того, он потребовал освобождения задержанных на акциях протеста у здания парламента против закона об иноагентах.

Полицейские задержали 133 человека 7-8 марта в Грузии в ходе акций протеста против закона об иноагентах, сообщило МВД.

Парламент Грузии на своем сайте опубликовал сегодня письмо спикера Шалвы Папуашвили, которое он направил президенту Венецианской комиссии. "Несколько дней назад мы отправили вам письмо с просьбой дать юридическое заключение Венецианской комиссии относительно законопроектов о прозрачности иностранного влияния. К сожалению, предложенные постановления вызвали разное мнение в грузинском обществе. Ложные нарративы и ярлыки ввели граждан в заблуждение и подготовили почву для конфронтации. Правящая партия приняла решение отказаться от поддержки указанных законопроектов и приостановить дальнейшие законодательные обсуждения. Поэтому просим не рассматривать нашу просьбу о подготовке правового заключения и остановить процесс принятия решения по этому поводу", - говорится в распространенном парламентом письме.

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