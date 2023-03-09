Более 130 человек задержаны на акции протеста в Грузии

09 марта 2023, 10:59

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Полицейские задержали 133 человека 7-8 марта в Грузии в ходе акций протеста против закона об иноагентах, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента в Тбилиси и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. Силовики оттеснили протестующих от здания парламента, но демонстранты вернулись на проспект Руставели и отказались уходить на ночь, пытаясь возводить баррикады. К утру сегодняшнего дня спецназ вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" на фоне протестов принял решение отозвать законопроект из парламента.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания, сообщили в парламенте.

7-8 марта полиция задержала в общей сложности 133 человека на акциях протеста против закона об иноагентах, сообщило МВД Грузии.

По данным полиции, "несмотря на предупреждение МВД, участники акции вышли за рамки установленных законом норм о свободе слова и мирных собраний". "Они не подчинялись законным требованиям правоохранителей", - цитирует заявление МВД Interpressnews.

Согласно версии полиции, акция протеста в течение нескольких часов проходила в спокойной обстановке, но затем один из участников призвал собравшихся к пикетированию здания законодательного органа. После этого участники акции начали массово блокировать входы в парламент. "В ходе акции силы полиции были размещены в здании парламента, чтобы избежать словесной и физической конфронтации с митингующими. Несмотря на предупреждения Министерства внутренних дел, протестующие вышли за рамки норм, установленных законом о свободе выражения и мирных собраний. Они не подчинялись законным требованиям правоохранителей", - утверждает МВД.

Ведомство заявило, что "собравшиеся вели себя агрессивно и повредили железные защитные заграждения вдоль здания законодательного органа, входные двери, разбили окна здания, железные решетки, бросали в здание и двор парламента камни, различные предметы и пиротехнику". "Формы протеста со стороны участников акции, находившихся на территории у здания парламента и на проспекте Руставели, постепенно приобрели крайне насильственный характер", - говорится в заявлении. Там же сказано, что силовики были вынуждены применить спецсредства, поскольку собравшиеся на проспекте Руставели стали бросать в полицейских "коктейли Молотова", камни, перевернули и подожгли несколько полицейских автомашин, повредили пожарную машину, фасады зданий. Пострадали около 10 сотрудников МВД и граждане. 133 человека задержаны, заявили в полиции.

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