"Грузинская мечта" отозвала законопроект об иноагентах

09 марта 2023, 09:42

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Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" на фоне протестов из-за законопроекта об иноагентах принял решение отозвать его из парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента в Тбилиси и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. Силовики оттеснили протестующих от здания парламента, но демонстранты вернулись на проспект Руставели и отказались уходить на ночь, пытаясь возводить баррикады. К утру сегодняшнего дня спецназ вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания, сообщили в парламенте.

Политсовет правящей грузинской партии "Грузинская мечта" принял решение отозвать из парламента страны законопроект об иностранных агентах.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса", – говорится в заявлении "Грузинской мечты", опубликованном сегодня на сайте партии.

По мнению членов правящей партии, радикалам удалось вовлечь часть жителей, в том числе молодежь в массовые протесты. "Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", – заявили в партии.

"Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок", – говорится в заявлении.

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