Спецназ вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели

09 марта 2023, 06:07

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Протестующие в Тбилиси перевернули и сожгли машину МВД Грузии, выразив таким образом свое отношение к ведомству. После этого спецназ полностью оттеснил участников акции с проспекта Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента Грузии и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. Силовики с применением водометов и слезоточивого газа оттеснили протестующих от здания парламента, однако демонстранты вернулись на проспект Руставели и отказались уходить на ночь, пытаясь возводить баррикады.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания, сообщили в парламенте.

Участники акции протеста на проспекте Руставели перевернули и подожгли автомобиль, принадлежащий министерству внутренних дел Грузии. Силовики пытались потушить машину из двух водометов, которые использовались для разгона протестующих, однако это им не удалось, передал о ссылкой на прямую трансляцию с места событий корреспондент "Кавказского узла".

В течение ночи на проспекте оставались несколько сотен протестующих, которые отказывались расходиться. Полиция неоднократно разогнать активистов с применением спецсредств, но демонстранты возвращались. Тех активистов, которые пытались говорить с бойцами спецназа, отгоняли от полицейского кордона перцовым газом или задерживали.

К 5.00 мск спецназ вновь применил водомет и слезоточивый газ против активистов, чтобы полностью оттеснить их с проспекта Руставели. Силовики двинулись на протестующих от здания парламента Грузии и прошли до начала проспекта, задерживая некоторых активистов.

МВД Грузии по состоянию на 5.43 мск не озвучило данных о количестве задержанных активистов и числе пострадавших при разгоне протестов.

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