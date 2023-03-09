Протестующие в Тбилиси отказались расходиться на ночь

09 марта 2023, 03:24

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В центре Тбилиси продолжается массовая акция протеста против закона об иноагентах, демонстранты вернулись к полицейскому оцеплению у парламента после нескольких попыток силовиков разогнать протестующих.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента Грузии и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. Силовики с применением водометов и слезоточивого газа начали разгон акции. Поздно вечером им удалось оттеснить протестующих от здания парламента.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания, сообщили в парламенте.

Участники акции протеста вернулись на проспект Руставели после нескольких попыток спецназа разогнать их. Активисты, против которых силовики применяли водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей, находятся в нескольких десятках метров от оцепления, передал со ссылкой на трансляцию "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Капсулы со слезоточивым газом, которыми силовики периодически обстреливают демонстрантов, протестующие кидают обратно в полицейских, как и другие предметы. Полиция продолжает задержания протестующих.

По состоянию на 2.40 мск ситуация у парламента остается напряженной, протестующие пытаются соорудить баррикады из мусорных баков и длинных скамеек, пишет "Интерпрессньюс". На кадрах прямой трансляции грузинского "Первого канала" видно, что на проспекте Руставели остается значительное количество протестующих.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал протесты в Тбилиси, призвав стороны избегать насилия. При этом он внов подчеркнул, что принятие закона об иноагентах поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.

"Проталкивание парламентом инспирированных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением грузинского народа к европейской интеграции и демократическому развитию. Мы считаем, что продолжение принятия этих проектов нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами", - цитирует сегодня слова Прайса "Новости-Грузия".

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