Спецназ занял территорию у парламента Грузии

09 марта 2023, 00:31

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Силовики с применением спецсредств вытеснили участников акции протеста против закона об иноагентах от здания парламента Грузии, однако столкновения с полицией и задержания протестующих продолжились.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента Грузии и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. Силовики с применением водометов и слезточивого газа начали разгон акции.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания, сообщили в парламенте.

Спецназ с применением спецсредств - слезоточивого газа, перцового спрея и резиновых пуль оттеснил участников акции протеста от парламента. Территория, прилегающая к парламенту, полностью занята спецназом, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Мтавари архи".

Протестующие занимают часть центрального проспекта Руставели, на котором расположен парламент, они периодически скандируют "Грузия!" и отказываются расходиться. Кроме того, часть протестующих заняла соседние улицы, заявив, что они не намерены покидать их ночью. Часть участников акции протеста перекрыли движение транспорта на набережной. Несколько протестующих перевернули полицейский автомобиль.

Часть участников акции после полуночи вернулась на проспект Руставели и пытается строить заграждения из подручных средств, сообщило агентство "Новости Грузия".

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Протесты в мире", видно, что протестующие используют скамейки в качестве заграждений.

На акции протеста в результате применения перцового газа пострадал журналист "Мтавари архи" Ираклий Бахтадзе, ему оказали помощь сотрудники скорой помощи.

Журналист Netgazeti Михаил Гвазабия подвергся физическому насилию со стороны силовика во время митинга перед парламентом. Корреспондент, который вел видеосъемку, сообщил силовикам о том, что он представитель прессы, однако сотрудник спецназа ударил его.

"Я спускался в подземный переход напротив церкви Кашвети, где за кем-то гнался спецназ, и снимал видео, мы спустились на несколько лестниц и сказали им, что мы пресса, и после этого он пнул меня ногой и выбил телефон из рук. После этого спецназовцы продолжили путь и не стали гнаться за нами», — приводятся его слова в публикации издания.

Очевидцы сообщают о большом числе пострадавших среди участников акции — от газа, дыма и давки в панике. Одновременно пошли задержания — только на видео попало не менее десяти случаев, сообщило издание "Новости Грузия".

Многие из участников акции укрылись в церкви Кашвети, там пострадавшим оказывают первую помощь, проинформировало агентство "Грузия Online".

Внутри станции метро "Площадь Cвободы", которая находится примерно в километре от парламента, пассажиры ощущают сильный запах, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании.

"Кавказский узел" писал, что 7 марта силовики в Тбилиси применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели, всего задержаны 66 человек. Еще 10 человек были задержаны перед началом акции вечером 8 марта.

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