08 марта 2023, 22:38

Силовики начали разгон протестующих у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы к участникам протестов, заблокировавшим входы в парламент Грузии. Десять человек задержаны, сообщила полиция.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента Грузии и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания, сообщили в парламенте.

Участники акции протеста разрушили железное ограждение у заднего входа в здание парламента, после чего находящаяся внутри здания полиция применила водомёт и другие специальные средства. Протестующих вытесняют на проспект Руставели с улиц Чичинадзе и Читадзе. Спецназ распылил слезоточивый газ на протестующих, следует из трансляции телекомпании "Формула", которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Полиция задержала сегодня на акции 10 человек за неподчинение полиции. Общее количество задержанных за два дня, 7 и 8 марта, составило 76 человек. Сотрудники полиции перед началом акции на проспекте Руставели проверяли вещи людей, направляющихся к парламенту. МВД сообщило, что у 10 задержанных были дубинки, электрошокеры, камни.

МВД призвало протестующих воздержаться от насильственных действий и не выходить за рамки проведения мирной акции протеста и подчинятся требованием полиции, говорится в заявлении ведомства, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси", "Участницы женского марша в Тбилиси выступили против закона об иноагентах", "Протестующие в Тбилиси покинули проспект Руставели".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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08 марта 2023, 23:33

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08 марта 2023, 21:31

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    Апелляционный суд заменил реальный срок на условный Свидетелю Иеговы* из Георгиевска Виктору Зимовскому, и он уже освобожден из-под стражи. Соверующий Зимовского Анатолий Гезик в результате апелляции получил условный срок вместо длительных исправительных работ.

08 марта 2023, 20:53

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