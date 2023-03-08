08 марта 2023, 22:05

Участники протестов в Тбилиси окружили парламент

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Активисты, выступающие против принятия закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента Грузии и объявили о планах блокировать назначенное на утро 9 марта заседание, на котором запланировано голосование по законопроекту "О регистрации иностранных агентов".

Как писал "Кавказский узел", 7 марта силовики в Тбилиси применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось, демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели, были задержаны 66 человек. Часть демонстрантов оставались на месте акции до утра, оппозиция пообещала продолжить протесты. Глава парламента сообщил, что текст законопроекта отправлен в Венецианскую комиссию.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания, сообщили в парламенте.

Сегодня вечером участники протестов перед зданием парламента окружили "живой цепью" здание парламента в знак того, что оно принадлежит народу. Кроме того, они приняли решение пикетировать здание парламента с утра 9 марта, чтобы не допустить проведения пленарного заседания, намеченного на 10:00 мск.

Сотни протестующих заполнили улицы вокруг парламента. Наибольшее их количество стоят перед входами в парламент и воротами для въезда и выезда автомобилей. На территории, прилегающей к парламенту мобилизован спецназ, который начал облачаться в спецобмундирование, следует из трансляции в эфире телекомпании «Мтавари архи», которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Активисты сообщили о намерении провести ночь перед зданием парламента. Участники акции протеста стараются убедить сотрудников правоохранительных органов не идти против народа и отказаться выполнять приказы властей, следует из трансляции.

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Примечание:

"Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси", "Участницы женского марша в Тбилиси выступили против закона об иноагентах", "Протестующие в Тбилиси покинули проспект Руставели".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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