НПО Грузии посчитали уловкой властей отзыв законопроекта об иноагентах

09 марта 2023, 13:44

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Заявление правящей партии Грузии об отзыве законопроекта об иноагентах не удовлетворило неправительственные организации, ранее выступившие с критикой закона. Нет процедуры отзыва законопроекта, за который уже проголосовал парламент, отметил представить НПО "Ассоциация реформ Грузии" Серги Капанадзе. "Грузинская мечта" не выполняла свои обещания, заявил руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах. После этого в Тбилиси начались акции протеста. 8 марта противники законопроекта взяли в кольцо здание парламента, они провели около здания парламента минувшую ночь. Сегодня, на фоне акции протеста, власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах. Посольство ЕС в Грузии поддержало это решение. Между тем юристы скептически оценили заявление об отзыве законопроекта.

Депутаты парламента Грузии 7 марта одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. Голосование по второму законопроекту – "О регистрации иностранных агентов" – было намечено на 9 марта.

Бывший вице-сикер парламента, представитель неправительственной организации "Ассоциация реформ Грузии" Серги Капанадзе обратил внимание, что "Грузинская мечта" "заявила о намерении прибегнуть к несуществующей процедуре".

"Это пустозвонство. Не существует процедуры отзыва законопроекта, за который проголосовал парламент. Отозвать можно законопроект до того, как он вынесен на первое чтение. Сейчас можно только вынести этот законопроект на второе чтение и проголосовать против него", - сказал Капанадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что изначально, отправляя документ на ознакомление Венецианской комиссии, "Грузинская мечта" сообщила, что после его рассмотрения парламентом в первом чтении, не будет его рассматривать в течение трех месяцев.

"Грузинская мечта" ранее вольно обращалась со своими же обещаниями, однако протесты не достигали критической точки, указал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"Они не ожидали таких протестов. Правящая партия убедилась, что противостояние с народом, который показал свою силу, не приведет к хорошим результатам для ее власти. Убедились, что означает противостояние национальным интересам страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О нарушенных обещаниях правящей партии напомнило также издание Jam-news. В июне 2020 года основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили лично пообещал гражданам, что парламентские выборы 2020 года пройдут по пропорциональной системе. Это произошло после того, как в Грузии начались массовые протесты, известные как "Ночь Гаврилова". Поводом для демонстраций стало приглашение депутата российского парламента Сергея Гаврилова в парламент Грузии. В итоге одним из основных требований протестующих была реформа избирательной системы - чтобы запланированные на 2020 год выборы прошли полностью по пропорциональной системе. В течение двух месяцев парламентское большинство внесло поправки в конституцию. Это предложение Иванишвили не поддержали кандидаты-мажоритарии. Теперь они являются ядром отколовшегося от правящей партии движения "Сила народа", которое и явилось инициатором двух версий скандального законопроекта об иноагентах.

"Грузинская мечта" также нарушила так называемое соглашение Шарля Мишеля. Согласно документу, оппозиция и правые должны были сотрудничать в осуществлении судебной, избирательной и других реформ и в преодолении политического кризиса, возникшего после выборов 2020 года. Правящая партия подписала это соглашение, однако уже через три месяца председатель партии Иракли Кобахидзе заявил, что руководство страны из него выходит.

Решение правящей партии Грузии о отзыве законопроекта об "иноагентах" не удовлетворило протестующих, активисты заявили, что продолжат протесты.

"Сегодня обязательно будет акция! Есть большое количество молодых людей, которые не верят "Грузинской мечте", - сказал активист Цотнэ Коберидзе на брифинге, который транслировался в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

По его словам, заявление "Грузинской мечты" об отзыве законопроекта из парламента "туманно", так как неизвестно, каким образом собираются его отзывать из парламента, и есть недоверие к этому процессу. Кроме того, во время проведения акций протеста задержаны активисты, которых необходимо освободить, сказал Коберидзе, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

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